شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معلومات مركز الأمن الغذائى: إعادة تسخين بقايا الطعام بوابة لأمراض المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد سيد أستاذ التغذية والمدير التنفيذى لمركز معلومات الأمن الغذائى، من خطورة إعادة تسخين بقايا الأطعمة التى تم طبخها، على الرغم من أن إعادة تسخين الطعام هي ممارسة شائعة، إلا أنه لا تستجيب جميع الأطعمة بشكل جيد مرة أخرى لإعادة التسخين فهناك بعض الأطعمة عند إعادة تسخينها، يمكن أن تشكل مخاطر صحية أو تفقد قيمتها الغذائية.

وأضاف أستاذ التغذية فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جميع الأطعمة التى يتم طبخها يحدث بها تفاعل كيميائى فمع الحرارة وتبخر المياه تتكسر البروتينات والمواد الكربوهيدرية لتسهل هضم الطعام، وبعد الطبخ تتحول المواد الصلبة إلى مواد سريعة التلف وسهلة الفساد وتتكون بعض التغيرات الكيمائية، حيث إن الطعام المطبوخ عند تركه فى الثلاجة لليوم التالى وإعادة تسخينه تنشط به أنزيمات لم تكن موجودة وقت الطبخ.

وأشار إلى أنه عند وضع بقايا الطعام تبدأ تنشط بعض الإنزيمات والفطريات ببطء، على الرغم من وجودها فى درجة حرارة الثلاجة مع إعادة فتح وغلق الباب يساعد ذلك على سرعة التلف وتنشط بعض انواع الميكروبات.

على سبيل المثال الأرز عند ركنه بعد الطبخ فترة قد يوجد فى القاع بعض المياه أسفل الأرز التى قد تسبب تغير فى الملمس والطعم ومع الوقت قد تسبب بعض أنواع السرطانات خاصة للكبد.

أيضا الدجاج من الأطعمة سريعة التلف عند تسخينها فى اليوم التانى أو الثالث من طبخها لأن إعادة تسخين الدهون الموجود على الدجاج أكثر من مرة أو تغير شكلها لطبخها مثلا على شكل شاورما مرة أخرى يسبب تكون احماض دهنية سامة خطيرة، تغير فى شكل وطعام الدجاج .

السمك أيضًا من أسهل الأطعمة المعرضة للتلف بسرعة كبيرة خاصة إن بعض الناس تقوم بشراء سمك الماكريل أو البورى وتقوم بشوائه مقفول هو أمر أخطر مما يكون للتسمم الغذائى لأن السمك فى هذه الحالة يحتوى بداخله على الأمعاء والفضلات التى تحتوى على فطريات وميكروبات خطيره، ومع تركه لليوم التالى وإعادة التسخين نعطى فرصه لانتشار جميع الميكروبات والبكتريا لجميع أجزاء السمكة .