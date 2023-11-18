شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم جديدة.. ما الإسعافات الأولية عند ارتفاع درجة حرارة طفلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد إبراهيم علي، استشاري طب الأطفال في كلية طب الزقازيق، أن تعرض الطفل للارتفاع في درجة حرارة جسمه تعد علامة على معاناة الطفل بمشكلة صحية، ويجب توخي الحذر من ارتفاع الحرارة والسيطرة عليها لتجنب تعرضه للمضاعفات.

الإسعافات الأولية عن تعرض الطفل لارتفاع درجة حرارة الجسم

وأشار استشاري طب الأطفال، إلى أنه عند قياس درجة حرارة الطفل ووجدها أعلى من 38 درجة مئوية يجب البدء في أخذ خوافض للحرارة كل 4 ساعات في أول يوم وفي اليوم التالي يمكنك جعلها كل 6 ساعات واليوم الثالث 8 ساعات، وأخذ الطفل تحت الماء الفاتر، والقيام بالكمادات الفاترة ووضعها علي الرقبة والقدمين فهذه الأماكن بالجسم تساعد علي سحب الحرارة، ومتابعة قياس الحرارة كل ساعة حتي تنزل.

وأضاف إبراهيم، علي ضرورة جلوس الطفل في مكان به تهوية جيدة، لأن هذه النصيحة تساعد في خفض حرارة الجسم المرتفعة، مع الاهتمام بترطيب جسم الطفل عن طريق إعطائه الماء والسوائل، فهذا أيضا يساهم في المساعدة بخفض درجات حرارة الجسم.

الذهاب للطوارئ الحل في حالة ظهور هذه الأعراض

وأكمل حديثة استشاري طب الأطفال، أن هناك بعض الأعراض التي تعتبر علامة خطر علي الطفل في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومنها، صعوبة في التنفس، شحوب البشرة، عدم قدرة الطفل علي التركيز، والتعرض لتشنج في الجسم، فعند ظهور هذه الأعراض يجب أخذ الطفل للطواريء في المستشفى لقيامهم بالسيطرة علي ارتفاع حرارة الجسم.