كيفية التخلص من دهون الكرش بطرق بسيطة

بيروت - نادين محمد - تعد المشكلة الأكثر شيوعًا في عيوب القوام هي تراكم الدهون في منطقة الكرش، فهي لا تفسد المظهر فحسب بينما تنذر بأضرار صحية قد تأتي لاحقًا.

استهداف دهون البطن لن يتحقق بقرار واحد، بينما بتضافر مجموعة من الجهود معًا تشمل الرجيم و الرياضة وبعض العادات اليومية التي تتسبب في تراكم الدهون في البطن دون وعي.

تعتمد كمية الدهون في البطن على عوامل مثل الصحة والعمر والنوع والوراثة. إحدى الطرق الشائعة لتحديد الدهون الزائدة في البطن هي فحص محيط الخصر. وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يعتبر ما يلي إشارة إلى زيادة الدهون في البطن:

محيط الخصر أكبر من 35 بوصة للنساء.

محيط الخصر أكبر من 40 بوصة للرجال.

يمكنكِ استخدام شريط لقياس دهون بطنكِ. قفي بشكل مستقيم و ازفري الهواء. ضعي الشريط حول وسطكِ، فوق عظام الورك مباشرة، ولاحظ القياسات. إذا كانت أكبر من القيم المذكورة أعلاه، فقد يكون لديكِ دهون زائدة في البطن.

ما الذي يسبب تراكم الدهون في البطن؟



تبرز دهون البطن لدى النساء لعدة أسباب تشمل التالي.

التغذية غير الواعية



النظام الغذائي السيئ هو السبب الأول الذي يجعل أكثر من 59٪ من البالغين يعانون من دهون البطن، تناول الكثير من الأطعمة المصنعة (السلامي والسجق والرقائق والبيتزا والبرجر) وعدم تناول ما يكفي من الخضار والفواكه يؤثر على وظائف الجسم. وهذا يؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي والتهاب مزمن في الجسم. يؤدي الالتهاب المزمن بدوره إلى تراكم الدهون في منطقة البطن.

دهون البطن قد تعود لأسباب وراثية- المصدر freepik

عدم ممارسة الرياضة



ممارسة الرياضة هي أفضل وسيلة للتخلص من الدهون والشعور بالراحة. للحفاظ على صحة جسمكِ ونشاطه، عليكِ ممارسة الرياضة كل يوم. ستتحسن الدورة الدموية والتمثيل الغذائي والهضم والنوم ووظيفة الدماغ بمقدار 10 أضعاف. ما يساعد لاحقًا على السيطرة على التوتر والالتهابات المزمنة.

التوتر



مع الممارسة، يمكنكِ أن تكوني هادئة وتفكري في حل حقيقي بدلاً من التوتر بشأن المشكلات. يزيد التوتر من فرص تراكم الدهون في منطقة أسفل البطن.



الحمل



التغييرات الهرمونية والجسدية التي يمر بها جسم الحامل تظهر بأشكال مختلفة. واحدة من تلك العلامات هي وجود بروز في البطن حتى بعد الولادة. يستغرق الأمر عدة أشهر للتخلص من بروز البطن بعد الحمل.

الوراثة



الجينات تزيد من مشكلة دهون البطن. قد يكون لدى بعض الأفراد استعداد وراثي لتراكم الدهون الزائدة في منطقة البطن، مما يؤدي إلى الإصابة بالكرش. لا يمكنكِ أن تسيطري على الآثار الوراثية، لكن، لا تدعيها تُعيقكِ. يمكنك التصدي لتأثير جيناتكِ والتخلص من هذا البطن.

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كيفية التخلص من الكرش بسرعة



اإن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة والتخلص من التوتر يساعدكِ على التخلص من دهون البطن.



النظام الغذائي



الأطعمة المغذية والمُشبعة هي الأفضل لفقدان دهون البطن. أضيفي الخضار الورقي والخضروات الأخرى إلى نظامكِ الغذائي. تناولي الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل الشمام والجريب فروت والتوت.

تناولي البروتينات الخالية من الدهون مثل السمك وصدر الدجاج والديك الرومي المطحون. تشمل البروتينات النباتية مثل العدس والفاصوليا والمكسرات والبذور وفول الصويا.

ابتعدي عن السكر المكرر والدقيق المكرر والأطعمة المقلية والأطعمة المجمدة والأطعمة المعلبة والأطعمة السريعة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

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رياضة الـ هييت



أفضل تمرين يمكنك القيام به على الإطلاق هو الهييت. يعد التدريب المتواتر عالي الكثافة طريقة رائعة للتخلص من الدهون والحصول على جسم متناسق، وهو فعال للغاية في التخلص من دهون البطن.

رياضة الهييت تساعد على إنقاص دهون البطن - المصدر freepik



السيطرة على التوتر



التوتر يراكم الدهون في البطن، خصصي وقتًا لنفسكِ، حتى لو كان 20 دقيقة يوميًا. اقرأي كتابًا، وارقصي، وارسمي، واطبخي، قومي بالنشاط الذي يحد من شعوركِ بالتوتر. استرخي كل يوم، وليس فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

تجنبي الأطعمة المسببة للانتفاخ



بعض الأطعمة قد تسبب الانتفاخ تجنبيها، مثل معظم الأطعمة السريعة، والمشروبات الغازية، والكرنب، والفجل، والقرنبيط، كل هذا يسبب الانتفاخ. إن اتباع نظام غذائي جيد وممارسة الرياضة والتخلص من التوتر وعيش نمط حياة أفضل يمكن أن يساعدك على التخلص من بطن البطن.

المصادر:

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