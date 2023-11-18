شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ثقب الأذن أو الأنف.. "البرسلينج" يسبب تلف فى الأنسجة وتجمع صديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب قصر العينى جامعة القاهرة من اتباع هوس ما يسمى بالبرسلينج "piercing" أو الثقب الذى يتم عمله فى غضروف الأنف أو أى غضروف فى الجسم أهمها الأنف والأذن بسبب ما قد يسببه من مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف أستاذ الأنف والأذن فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه من الممكن أن تحدث عدوى فى نفس مكان الثقب ما قد يؤدى إلى حدوث خراج وصديد داخل الأذن وقد يسبب فى حدوث تورم ودخول الحلق نفسه داخل أنسجة الأذن أو الأنف مكان الثقب وقد يخرج الصديد حول الجزء الظاهر من الحلق.

وأشار إلى أن الغضاريف هى أعضاء لا يوجد بها أوعية دموية، لكن الدم يصلها بكميات ضئيلة عن طريق غشاء رقيق حولها، لذا فإن أى ثقب قد يحدث عدوى فى الغضروف يكون صعب علاجه، لصعوبة وصول كفاءة المضاد الحيوى بكميات كافية إلى كان العدوى، وذلك لقلة وجود دم يصل إلى هذا المكان، ما قد يسبب مضاعفات قد تصل إلى حدوث تجمع دموى أو صديد أو تلف الأنسجة نفسها، وفى الحالات الشديدة قد يصل الأمر إلى تآكل غضروف صوان الأذن وفى هذه الحالة قد يحدث تشوه دائم فى الأذن.

وأشار إلى أنه فى حالة حدوث عدوى يتم التوجه إلى طبيب جراح متخصص لعمل جراحة تحت مخدر عام لإزالة الحلق وفتح الخراج وتنظيفه مع وضع رباط ضاغط على الأ ن لمنع حدوث تجمع دموى.