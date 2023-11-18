شكرا لقرائتكم خبر عن طبق الكشرى وجبة متكاملة العناصر الغذائية لكن تناوله بشروط.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكشرى المصرى له نوعان، الكشرى المعروف باحتوائه على العدس والحمص والشعرية والأرز والبصل المقلى، ونوع آخر يحتوى على العدس الأصفر مع الأرز فقط، نتحدث اليوم عن النوع الأول الأشهر والأكثر انتشارًا.

قالت الدكتورة صفاء توفيق، استشارى التغذية بالمعهد القومى للتغذية، ورئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الكشرى مكوناته تعزز من فائدته، فهو وجبة متوازنة ومتكاملة العناصر، تحتوى على الأحماض الامينية المتكاملة الحصص المطلوبة، التى يحتاجها الشخص خلال يومه.

وتابعت استشارى التغذية حديثها موضحة أن الكشرى خليط من الحبوب الصحية كالأرز والشعرية، والقليل منهم يمد الجسم بالأحماض والعناصر التى يحتاجها، وكذلك يحتوى على العدس الاسود أو العدس بجبة، مع الحمص، وهما من البقوليات النافعة شديدة الفائدة التى تمد الجسم بالبروتين فضلاً عن غناها بالألياف الصحية التى تعزز فكرة الهضم، وتحسن من الإخراج، وتعزز من عملية الأيض فضلاً عن كونها سببًا فى عدم الشعور بالنهم، بل تكون سببًا فى الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة حتى موعد الوجبة التالية.

وأكدت الدكتورة صفاء أن هذا المزيج الرائع الذى يضاف إليه بعض شرائح البصل وبعض الثوم يمد بالفيتامينات ويعزز من زيادة معدل مضادات الاكسدة، التى تقاوم تأكسد الخلايا فى الجسم، فتمده بالطاقة والنشاط، وتساعدهم فى تعزيز الشعور بالامتلاء، وتساعد على نشاط ونضارة الجسم.

وتابعت استشارى التغذية مشيرة إلى أهمية الكشرى، ومكوناته المتكاملة التى تخلق مزيجا من الحمض الأمينى الرائع، فضلا عن امداده الجسم بالحصة البروتينية المطلوبة خلال اليوم، والتى تساعد على تعزيز صحة العضلات وبناؤها فى الجسم فضلا عن الإمداد بالطاقة والسعرات المتوازنة التى تولد الشعور بالنشاط والاستيقاظ، لذا يعتبر وجبة غذائية متكاملة مناسبة لوجبة الغذاء الصحى وبجانبها طبق من السلطة الخضراء الملئ بالألياف والفيتامينات ومعزز للهضم.