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عدن - ياسمين التهامي - عند حدوث جلطة قلبية مفاجئة اتبع هذه الإجراءات فوراً لإنقاذ حياتك من الموت!

كشف الدكتور السعودي خالد النمر،إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن إجراء فوري يجب فعله في حالة حدوث جلطة القلب، لتجنب الوفاةوقال “النمر”، في تغريدة عبر “تويتر”، في حالة حدوث جلطة القلب الحادة فإن أخذ حبة الاسبرين قبل الوصول للمستشفى أفضل من الانتظار لأخذها في المستشفى نفسه.

وأفاد استشاري القلب، أن تناول الاسبرين مبكراً يقلل نسبة الوفيات بنسبة 20%الخاص أو يعملون في جهات رسمية في القطاع العام ، بإصدار المرسوم الملكي رقم يوافق عليه القاضي.

والموافقة على تطوير المادة 38 من نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد وإتمام العمل على أن تكون هذه المدة ستين سنة لكلا الجنسين.

عند حدوث جلطة قلبية مفاجئة اتبع هذه الإجراءات فوراً لإنقاذ حياتك من الموت!