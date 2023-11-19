شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى.. أبرزها غسل اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر العديد من الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال والعطس، وتنتشر هذه الفيروسات عادةً من شخص لآخر عندما يكون الأشخاص غير المصابين على اتصال وثيق بشخص مريض، وقد يصاب بعض الأشخاص بالعدوى عن طريق لمس شيء يحتوي على الفيروسات ثم لمس فمهم أو أنفهم، في هذا التقرير نتعرف على أفضل طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي

بحسب مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية CDC فإن أفضل طريقة للمساعدة في منع انتشار فيروسات الجهاز التنفسي هي تجنب ملامسة قطرات أو إفرازات اللعاب والمخاط والدموع.

الأشياء التي يمكن أن تساعد فى الوقاية من الأمراض التنفسية تشمل ما يلي:

- التقليل من الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال أو العطس.

-اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

-اتباع عادات صحية مثل: العطس فى منديل ورقى أو فى الكوع لمنع انتشار الرذاذ على الآخرين.

-تجنب مشاركة الأغراض الشخصية مثل أدوات الأكل أو الشرب وفرشاة الأسنان والمناشف ويجب عليك بشكل خاص تجنب مشاركة هذه العناصر مع الأشخاص المرضى.

-الحفاظ على بيئة نظيفة.

-يمكن الوقاية من بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا، عن طريق اللقاح.

- التباعد الاجتماعى بمسافة 2 متر على الأقل بينك وبين الآخرين.

-الحفاظ على تهوية جيدة للأماكن التي تتواجد فيها.

-ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.