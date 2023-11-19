شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدين معرفته عن فيتامينات ما قبل الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر فترة الحمل واحدة من أصعب الفترات التي تمر على السيدات وتسبب العديد من التغيرات في حالتهن الصحية والنفسية، قد يكون الحصول على تغذية جيدة أثناء الحمل أمرا صعبًا حتى لو كنت تتناولين نظامًا غذائيًا متوازنًا.

وحسب ما ذكره موقع health osu يؤدي الحمل إلى زيادة المتطلبات الغذائية، وذلك بسبب احتياجات الطفل النامي والتغيرات التي يمر بها الجسم لاستيعاب الحمل في حين أن التغذية الكافية تأتي إلى حد كبير من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، فمن المفيد تناول الفيتامينات المتعددة للتأكد من تلبية جميع المتطلبات الغذائية للحمل.

وضمن سلسلة موضوعات س وج نقدم كل ما تريد معرفته عن فيتامينات قبل الولادة

ما هى أهم الفيتامينات قبل الولادة؟

- حمض الفوليك، يساعد على منع بعض العيوب الخلقية (مثل السنسنة المشقوقة) عند الأطفال.

- الحديد، يساعد على الوقاية من فقر الدم والذي قد يؤدي إلى التعب والإغماء، أثناء الحمل.

- الكالسيوم الزائد مفيد لقوة العظام .

- فيتامين ب6 مفيدًا لقمع الغثيان أثناء الحمل.

س: متى تبدأ وتتوقف عن تناول فيتامينات ما قبل الولادة

ابدئي باستخدام الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على حمض الفوليك عندما تعتقدين أنك قد تحملين. نظرًا لأن نوع العيوب الخلقية التي تنشأ من نقص حمض الفوليك يبدأ في التشكل قبل أن يدرك الكثير من الأشخاص أنهم حامل، فمن المهم تكملة هذه المغذيات حتى قبل الحمل.

وتزداد الحاجة إلى العناصر الغذائية الأخرى فقط بعد بدء الحمل، لذلك لا يتعين عليك استخدام "فيتامين ما قبل الولادة" إلا بعد أن يكون اختبار الحمل إيجابيًا. إذا كنت غير قادرة على تحمل الفيتامين لأنك تشعرين بالمرض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، فلا بأس أن تبدأي بمجرد أن تشعري بالتحسن.

يجب عليك الاستمرار في تناول فيتامين ما قبل الولادة طوال مدة الرضاعة الطبيعية ، مهما كانت طويلة. وذلك لأن الرضاعة (إنتاج حليب الثدي) تزيد أيضًا من المتطلبات الغذائية، خاصة الكالسيوم والحديد.

س: ما هي الآثار الجانبية لفيتامينات قبل الولادة؟

العنصر الذي من المرجح أن يسبب آثارًا جانبية على الجهاز الهضمي هو الحديد، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم والإمساك هناك مستحضرات حديد مختلفة متاحة، لذا فإن أولئك الذين يعانون من هذه التأثيرات مع فيتامين واحد قد يرغبون في تجربة فيتامين مختلف مع شكل أبطأ من الحديد.

ليس بالضرورة أن يكون للمكونات الأخرى آثار جانبية، ولكنها قد تكون ضارة إذا تم تناول الكثير منها. يمكن أن يكون للإكثار من فيتامين أ آثار ضارة على الجنين، لكن لا بأس عند تناوله على شكل بيتا كاروتين.