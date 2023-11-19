شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من تفشى الجدرى فى غزة.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشى الأمراض مثل: جدرى الماء والجرب، بسبب الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وتزايد الزحام في الملاجئ ونقص المياه والصرف الصحي في غزة، لذا نتعرف في هذا التقرير على طرق الوقاية من تفشى الجدرى والجرب.

طرق الوقاية من مرض الجدرى

وبحسب موقع مراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية "CDC" فإن جدري الماء هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس الحماق النطاقي ويسبب طفح جلدي يشبه البثور، حيث يظهر الطفح الجلدي أولاً على الصدر والظهر والوجه، ثم ينتشر بعد ذلك إلى الجسم بأكمله.

أفضل طريقة للوقاية من جدري الماء هي الحصول على التطعيم يجب على الجميع - بما في ذلك الأطفال والمراهقين والبالغين - الحصول على جرعتين من لقاح جدري الماء إذا لم يصابوا بالجدري المائي من قبل أو لم يتم تطعيمهم مطلقًا.

ولقاح جدري الماء آمن للغاية وفعال في الوقاية من المرض ومعظم الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح لن يصابوا بجدري الماء، وإذا أصيب الشخص الملقّح بجدري الماء، تكون أعراضه أكثر اعتدالًا مع بثور أقل.

طرق الوقاية من الجرب

الجرب هو إصابة الجلد بعث الحكة البشرية يحفر عث الجرب في الطبقة العليا من الجلد حيث يعيش ويضع بيضه.

الأعراض الأكثر شيوعًا للجرب هي الحكة الشديدة والطفح الجلدي الذي يشبه البثور عادة ما ينتشر عث الجرب عن طريق الاتصال المباشر ولفترة طويلة من الجلد إلى الجلد مع شخص مصاب بالجرب.

الوقاية من الجرب تكون عن طريق تجنب الاتصال المباشر بالجلد مع شخص مصاب أو مع أشياء مثل الملابس أو الفراش التي يستخدمها الشخص المصاب.

يوصى عادة بعلاج الجرب لأفراد الأسرة الواحدة، خاصة أولئك الذين لديهم اتصال مباشر بالجلد لفترة طويلة.

يجب معالجة جميع أفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص المحتمل تعرضهم للمرض في نفس الوقت مع الشخص المصاب لمنع احتمال إعادة التعرض له وإعادة الإصابة به.

وغسل الفراش والملابس التي يتم ارتداؤها أو استخدامها بجوار الجلد في أي وقت خلال الأيام الثلاثة السابقة للعلاج وتجفيفها في الغسالة باستخدام الماء الساخن ودورات المجفف الساخن أو تنظيفها بالتنظيف الجاف.

وتنظيف الغرف التي يستخدمها المريض المصاب بالجرب المتقشر جيدًا وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية بعد الاستخدام.