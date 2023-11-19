شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للرجل .. أمراض تصيب الرجال أكثر من النساء اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم فى 19 نوفمبر كل عام باليوم العالمي للرجل ، وبهذه المناسبة نقدم لك بعض المعلومات الصحية عن الأمراض التى يتعرض لها الرحال بشكل أكبر من النساء وطرق الوقاية، بحسب تقرير لموقع جامعة rush الأمريكية.

وأوضح التقرير أنه يمكن إرجاع العديد من المخاطر الصحية التى تصيب الرجال إلى سلوكياتهم التى تؤدى لزيادة معدل الإصابة بالأمراض مثل: التدخين الأكثر شيوعا بين الرجال، كما أن بعض الرجال يميلون لتناول وجبات سريعة وغير صحية فى الغالب.

وقال العلماء إن الجينات والوراثة والهرمونات تؤدى لزيادة خطر إصابة الرجال ببعض الأمراض مقارنة بالنساء.

أمراض القلب: يزداد معدل إصابة الرجال بأمراض القلب أكثر من النساء، وبحسب الإحصائيات فإن من بين الرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، يعاني أكثر من 39% من أمراض القلب، مقارنة بحوالي 27% من النساء في نفس الفئة العمرية.

أمراض تنتشر بين الرجال أكثر من النساء

وأرجع الباحثون سبب ذلك إلى أن معظم دهون الرجال تتراكم دائمًا فى الكرش والبطن وهو ما يسمى الدهون الحشوية وهى أحد عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أن الرجال لا يتمتعون بحماية هرمون الأستروجين الموجود لدى النساء والذى يضبط مستويات الكوليسترول فى الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.





مرض الشلل الرعاش: يصيب الشلل الرعاش الرجال بنسبة أكثر من النساء، ويعود السبب فى ذلك إلى نقص الأستروجين عند الرجال، والذى يحمى وظائف الأعصاب بالجسم عن طريق تنشيط بروتينات معينة أو تقليل الجذور الحرة. وتشير بعض الأبحاث إلى ارتباط مرض الشلل الرعاش بوراثة الكروموسوم الذكري X.

أمراض أخرى تصيب الذكور أكثر من الإناث ويرجع ذلك للجينات الوراثية وبيولوجيا الجسم:

-مرض التوحد

- حصوات الكلى

-التهاب البنكرياس

وعن أبرز طرق الوقاية من الأمراض الشائعة للرجال، يوصى الباحثون بضرورة إجراء فحوصات طبية منتظمة لاكتشاف أى مشكلة فى بدايتها وسهولة علاجها، وكذلك الإقلاع عن التدخين وإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن "الكرش" وتناول طعام صحى متوازن.