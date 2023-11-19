استخدام حبوب الخل للتنحيف.. هل هي طريقة فعالة؟



بيروت - نادين محمد - أصبح خل التفاح اتجاه في أنظمة التخسيس، وذلك بفضل فوائده المفترضة و التي تشمل المساعدة في فقدان الوزن و تعزيز صحة الجهاز الهضمي .

رغم فوائد خل التفاح إلا أن مذاقه لاذع، لذلك البعض لا يحتمله، من هنا خرجت اتجاهات حبوب خل التفاح وكذلك العلكة.

ما هي حبوب خل التفاح بالضبط؟

يتم تصنيع خل التفاح عن طريق تخمير عصير التفاح من خلال عملية تخمير من خطوتين . وأوضحت أنه يتم عصر الماء من التفاح، ثم تخميره حتى يتحول إلى خل.أما حبوب خل التفاح تأتي من تجفيف الخل ووضعه في كبسولة أو قرص.

فوائد خل التفاح:

يحتوي الخل على الكثير من الفوائد الصحية، ولهذا السبب تم عمل حبوب خل التفاح.

خل التفاح يعزز الهضم - المصدر freepik



يساعد في توازن نسبة السكر في الدم



هناك بعض الأبحاث التي تظهر أنه إذا تناولت خل التفاح قبل الوجبة، فسوف يقلل ذلك من استجابة الجلوكوز بعد الوجبة، من ثم لا تشعر بالجوع سريعًا.

بعد تناول الطعام، يرتفع مستوى السكر في الدم اعتمادًا على كمية السكر أو الكربوهيدرات الموجودة في الوجبة. عندما ترتفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير بعد تناول وجبة، فإن ذلك يمكن أن يسبب بعض العواقب الصحية السلبية، مثل تعزيز الالتهاب الذي يرتبط ، على المدى الطويل، بأمراض المناعة الذاتية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشاكل في الجهاز الهضمي.

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يساعد في إنقاص الوزن



ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إطلاق كمية زائدة من الأنسولين في الجسم، مما قد يرسل لنا إشارة لتخزين المزيد من الدهون. من خلال المساعدة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، قد يساعدك خل التفاح على تجنب إفراز الأنسولين الزائد وبالتالي يساعد في فقدان الوزن والحفاظ عليه.



يحسن عملية الهضم



يساعد الحمض على تكسير الطعام، لذلك قد يساعد خل التفاح الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات حمض المعدة على الهضم، إن تناول القليل من خل التفاح قبل الوجبة يعزز البيئة الحمضية، وتقوم أجسامنا بتكسير البروتينات الموجودة في طعامنا بشكل أفضل في بيئة حمضية، مما يساعد على الهضم.

حبوب خل التفاح - المصدر freepik



علاج عدوى الخميرة



أظهرت بعض الأبحاث أن خل التفاح يمكن أن يمنع نمو المبيضات في بيئة المختبر، لكن يحتاج لمزيد من الأبحاث لإثبات أن خل التفاح فعال في مكافحة فرط نمو الخميرة في جسم الإنسان.



علاج حب الشباب



خل التفاح له تأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ولهذا السبب قد يستخدمه بعض الأشخاص لعلاج حب الشباب. لكن يجب قبل استخدام خل التفاح لبشرتكِ، تخفيفه بأربعة مقادير من الماء وجزء واحد من خل التفاح.

هل حبوب خل التفاح لها نفس الفوائد؟

تم إجراء عدد محدود من الأبحاث، حول تأثيرات حبوب خل التفاح. تعتمد الفوائد المفترضة لخل التفاح مثل تلك المذكورة أعلاه على خل التفاح السائل ومركبه النشط من حمض الأسيتيك، وليس على حبوب خل التفاح.

لذلك، من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه المكملات سيكون لها نفس التأثيرات أو تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الشكل السائل. يمكن أن تكون الفائدة ا الوحيدة للحبوب مقارنة بالسوائل هي أنها تجنبكِ المذاق الحامض، كما تسمح لكِ بتجنب ملامسة الحمض بشكل مباشر للحلق أو مينا الأسنان، والذي يمكن أن يكون ضارًا بمينا الأسنان، ويسبب تهيج الحلق، وعسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

المصدر: womenshealthmag