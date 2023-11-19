أسباب ظهور الحبوب في الظهر وأسرع علاجات للتخلص منها

بيروت - نادين محمد - يعد ظهور حبوب الظهر أو حب الشباب هو حالة شائعة تظهر عادة في مناطق الجلد التي تحتوي على الكثير من الغدد المنتجة للزيوت، مثل الوجه والصدر والظهر. المنظفات والأدوية ويعد العلاج بالليزر ليس سوى بعض الطرق لعلاجه.

قد يشتمل حب الشباب على الظهر، على رؤوس سوداء ، أو بيضاء، أو نتوءات مليئة بالقيح تسمى الخراجات . يعتمد علاج حب الشباب في الظهر على شدته وقد يشمل منتجات بدون وصفة طبية (OTC) أو أدوية موصوفة أو علاجات مثل العلاج بالضوء. إليك أسباب حب الشباب في الظهر وأسبابه وكيفية علاجه.

ربما تودين التعرف على ماسك المانجو لتبيض وشد تجاعيد الوجه و الرقبة

أسباب ظهور الحبوب في الظهر

«الصورة من موقع Freepik»

يشير حب الشباب الخلفي إلى البثور أو الخراجات الموجودة على الظهر. يمكن أن تشمل:

الرؤوس السوداء وهي عبارة عن نتوءات تحتوي على نقطة داكنة في وسطها.

الرؤوس البيضاء وهي كل نتوء له مركز أبيض.

الخراجات وتشبه هذه الكتل المؤلمة أو الرقيقة الدمامل وهي شكل حاد من حب الشباب.

لماذا يظهر حب الشباب على الظهر؟

ترتبط الغدد الدهنية ببصيلات الشعر أو المسام. إذا كانت خلايا الجلد الميتة أو الزهم تسد المسام، فقد يؤدي ذلك إلى انسدادها. قد يؤدي هذا الانسداد إلى التهاب أو حبس البكتيريا في المسام.

علاج حب الشباب في الظهر

فيما يلي مجموعة من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية والتي يمكن لأي شخص أخذها بعين الاعتبار.

استخدام منظف وجه

«الصورة من موقع AdobeStock»

قد يحتاج الأفراد الذين يعانون من حب الشباب الشديد في الظهر إلى تناول بعض الأدوية . يجب أن القيام بغسل الجلد بمنظف يوميا و تجنب استخدام أنواع الصابون التي تحتوي على مواد كيميائية والامتناع عن فرك حب الشباب، لأن ذلك يزيد من الالتهاب.

يمكن استخدام غسول البنزويل بيروكسايد وهو يعمل بشكل أفضل عندما يترك الشخص الغسول على بشرته لبضع دقائق قبل شطفه. وذلك لأن الجلد الموجود على الظهر أكثر سمكًا من الجلد الموجود على الوجه، لذلك قد يحتاج إلى وقت إضافي لامتصاصه.

إذا كان الجلد على الظهر جافًا أو مشدودًا، خاصة بعد الاستحمام، فقد يستخدم الشخص مرطبًا خاليًا من الزيوت.

إقرئي أيضا: وصفات تنعيم وتفتيح الجسم من الاستعمال الأول

كريم واقي من الشمس

التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يجعل آفات حب الشباب أكثر قتامة وأكثر وضوحا. ويمكن أن يتسبب أيضًا في استمرارها لفترة أطول. يوصي باستخدام واقي الشمس الذي لا يسبب انسداد المسامات مع عامل حماية من الشمس (SPF) يبلغ 30 أو أعلى عندما يكون ظهر الشخص مكشوفًا.

وسائل منع الحمل عن طريق الفم

«الصورة من موقع AdobeStock»

إذا كان حب الشباب مرتبط بالدورة الشهرية، فيمكن تجربة وسائل منع الحمل عن طريق الفم ، وهي طريقة فعالة للعلاج . على الرغم من أن حب الشباب الهرموني ليس مصطلحًا يستخدمه الأطباء، إلا أن الهرمونات يمكن أن تلعب دورًا في تكوين حب الشباب ومع ذلك، غالبًا ما يكون لوسائل منع الحمل عن طريق الفم آثار جانبية وقد لا تكون فعالة دائمًا في علاج حب الشباب.

يجب التحدث إلى الطبيب لفهم ما إذا كانت وسائل منع الحمل عن طريق الفم ستكون فعالة وآمنة والحفاظ على روتين للعناية بالبشرة أثناء استخدام وسائل منع الحمل لعلاج حب الشباب.

المضادات الحيوية عن طريق الفم

يمكن للأدوية مثل الدوكسيسيكلين والإريثروميسين أن تقلل من كمية البكتيريا المسببة لحب الشباب على الجلد. من المرجح أن يوصي طبيب الأمراض الجلدية بأقصر جرعة ممكنة لأن الإفراط في الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، ويمكن للمضادات الحيوية أن تقتل البكتيريا السليمة في الأمعاء.



المصدر :medicalnewstoday