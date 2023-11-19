شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لوقاية الأنف من الأتربة مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الأنف هى البوابة الرئيسية لنفاذ جميع أمراض الجهاز التنفسى، كلما اعتنيت بها جيدًا كانت فرص إصابتك بالمرض أقل، هذا ما أكده تقرير مطول نشر في موقع "india"، والذى أشار إلى أهمية الاعتناء بالأنف خاصة في الطقس الغنى بالغبار، ونحن اليوم نعانى من طقس غنى بالأتربة متقلب، لذا وجب الانتباه لتنظيف الأنف ووقايته من الأضرار المحتملة لهذا الطقس، ونصح التقرير بضرورة تجنب الخروج فى هذا الجو الغنى بالأتربة إذا أمكن.
وأبرز التقرير مجموعة من الخطوات الصحية البسيطة، التي يمكن من خلالها حماية الأنف وتنظيفه ووقايته من الأضرار أثناء الطقس الغنى بالغبار، مبرزًا أهمية الأنف فى حماية الرئة من البكتيريا غير الجيدة، وكذا نفاذ المواد المثيرة للحساسية، إلى الرئة أيضًا، ومن أبرز هذه الخطوات المهمة:
- نظف أنفك جيدًا خلال هذا الطقس بالماء المالح الجاهز لتنظيف الجيوب الأنفية جيدًا وعدم تكون المخاط
- إذا كنت ممن يعانون من نوع أكثر من الحساسية، عليك الالتزام بالقطرة أو البخاخ المخصص لنوع الحساسية
- لا تفرط في استخدام البخاخات والقطرات لتنظيف الأنف حتى لا تصاب برد فعل عكسى
- احم أنفك بالكمامة هي الأداة الأكثر فعالية في حماية الرئة من نفاذ الأتربة
- اغسل وجهك ويديك جيدًا كل فترة للوقاية من انتقال الغبار لفمك وأنفك
- لا تحك أنفك كثيرًا حتى وإن شعرت بالرغبة في ذلك لوقايتها من العدوى
- اشرب الكثير من المياه ولا تهملها خلال اليوم
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