شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات لازم تعملها بعد الـ40 فى اليوم العالمى للرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم العالمى للرجل، هناك العديد من الاختبارات والفحوصات التي ينصح كل رجل بها وخصوصًا بعد سن الأربعين، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة عمومًا والوقاية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة خاصة مع التقدم في العمر، وحسب ما ذكره موقعlivlong وهناك العديد من الفحوصات الطبية للرجال التي يجب عليك إجراؤها بشكل دوري بعد بلوغك سن الأربعين، وتشمل هذه الاختبارات.

- فحص الكوليسترول

يحظى الفحص للرجال بأهمية أكبر بعد سن الأربعين خاصة حتى بلوغهم سن الخمسين، وذلك لأنهم يقتربون بشكل ثابت من منتصف العمر في هذا الوقت وقد تظهر العديد من المشكلات بسبب عوامل نمط الحياة المختلفة والضغوط ومن ثم، يجب عليك دائمًا التأكد من فحص مستويات الكوليسترول بعناية، وخاصة الكوليسترول السيئ أو LDL في الجسم.

قد تؤدي المستويات العالية من هذا العنصر إلى مخاطر كبيرة لأمراض القلب في المستقبل، إلى جانب الكثير من المشاكل الصحية الأخرى يجب على الرجال إجراء

- فحص العين

يعد فحص العين أمرًا ضروريًا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ويجب عليهم إجراء ذلك بشكل دوري كل 2-4 سنوات على الأقل، وفقًا للتوصيات قد يوصي طبيبك بفاصل زمني أصغر بين الاختبارات لإصلاح بعض المشكلات أو مشاكل الرؤية.

- مرض السكري

عنصر آخر مهم في الفحوصات الصحية للرجال بعد بلوغهم سن الأربعين، سيساعد هذا الاختبار في تحديد العلامات المحتملة لمرض السكري ويساعدك على مكافحتها في الوقت المناسب يجب إجراء اختبارات الدم كل ثلاث سنوات حتى سن 45 عامًا على الأقل إذا كنت تعاني من السمنة أو زيادة الوزن، فتحدث مع الطبيب بشأن البدء مبكرًا.

- سرطان القولون

يجب على الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا تضمين هذا الاختبار في فحوصاتهم الصحية، سيساعد هذا في العثور على أي علامات وأعراض محتملة لهذا المرض يوصى بإجراء هذا الاختبار للرجال الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون أو الأورام الحميدة، يمكن إجراء الفحوصات من خلال إجراء يعرف باسم تنظير القولون أو حتى اختبار الدم .

- اختبار هشاشة العظام

بعد سن الخمسين، يجب على الرجال التحدث عن المخاطر المحتملة لهشاشة العظام مع أطبائهم إذا كان لديهم أي مخاطر للإصابة بهشاشة العظام، فقد يقترح الأطباء إجراء فحوصات دورية قد تشمل العوامل انخفاض وزن الجسم، وكسور العظام بعد بلوغ سن الأربعين، والتاريخ العائلي للمعاناة من هشاشة العظام.

- فحص سرطان البروستاتا

يجب على الرجال التحدث مع أطبائهم حول مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا أيضًا عندما تتراوح أعمارهم بين 45-50 عامًا. قد يطلب من الأشخاص الذين يعانون من مخاطر عالية زيادة عدد مرات إجراء الاختبارات يتم إجراء الاختبار إما عن طريق اختبارات ورم الدم لـ PSA (مستضد البروستاتا النوعي) أو اختبارات المستقيم الرقمية.

- سكر الدم

يعد فحص مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا للرجال الذين يبلغون من العمر 40 عامًا فما فوق يجب عليك التأكد من إجراء هذا الاختبار مرة كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد أي علامات لمرض السكري، و يمكن أيضًا استخدام اختبارات الهيموجلوبين A1C بدلاً من ذلك للكشف عن أي علامات محتملة لمرض السكري.

- اختبار ضغط الدم

تعد اختبارات ضغط الدم أمرًا ضروريًا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وهذا سيساعدهم على تحديد ما إذا كانت مستويات الضغط لديهم قريبة من علامة 120-80 أو أعلى أو أقل، سيعمل الأطباء معهم لتحديد عوامل نمط الحياة المسببة لانخفاض / ارتفاع ضغط الدم بشكل مفرط.