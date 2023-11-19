شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد أحمد حلمى.. كيف واجه مرض السمنة فى فيلم إكس لارج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان أحمد حلمى بعيد ميلاده اليوم، وقد ناقش أمراض عديدة خلال أفلامه في السينما من زاوية مختلفة تماماً، ومن أبرز الأمراض التي ناقشها مرض السمنة المفرطة، من خلال فيلم "إكس لارج".

ورغم أن العديد من الأفلام ناقشت مشكلة السمنة في السينما لكن أبرز أحمد حلمى زاوية مختلفة بطريقته الكوميدية المميزة، وجسد معاناة مريض السمنة في كافة جوانب حياته، وكيف منعته السمنة من الزواج من الفتاة التي يحبها ورفض جميع الفتيات له بسبب شكله نتيجة وزنه الزائد.

ويحكى فيلم "إكس لارج" قصة رسام الكاريكاتير "مجدي" الذى يعيش بمفرده بعد وفاة والديه، والذى يعانى من السمنة الزائدة هو وخاله، الذى يعتبر بمثابة والده، وكيف تسببت السمنة في فقدان ثقته بنفسه وتأخر زواجه.

ولكن استطاع "مجدى" أن يتغلب على السمنة في نهاية الفيلم بعد أن تحدى نفسه ليتحول إلى شخص آخر ناجح في حياته ويتزوج من حبيبته.

وأبرز الفيلم كيف استطاع "مجدى" التغلب على مرض السمنة من خلال هوايته وهى "رسم الكاريكاتير" وكذلك الإصرار والتحدى الذى تولد بداخله بعد وفاة خاله ورغبة في الزواج من حبيبته التي رفضته نتيجة وزنه الزائد.

وفيلم "إكس لارج" صدر عام 2011 من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف عرفة، وشارك أحمد حلمى بطولة الفيلم دنيا سمير غانم وإبراهيم نصر.

وبحسب موقع " physio" تسبب السمنة العديد من الحالات المرضية المزمنة، لذا يجب أن يكون لدى الأطباء نهج متعدد الجوانب في إدارة السمنة ومعالجة الأسباب الكامنة وراء السمنة.

وعلاج السمنة يتضمن عدة نواحى منها تعديل النظام الغذائي والتدخلات السلوكية مثل التمارين الرياضية والأدوية والتدخل الجراحي إذا لزم الأمر.