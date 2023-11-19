شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ عيون ينصح: 6 طرق لحماية عينيك من الرياح والأتربة مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وانخفاض درجة الحرارة هذه الأيام والتي يصاحبها نشاط الرياح تنشط معها الأتربة والتى قد تسبب الضرر لكثير من أعضاء الجسم أهمها العين.

وكشف الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، عن أن العين من أول الأعضاء التى تتأثر سريعًا بالأتربة والرياح التى نشهدها هذه الأيام، وتسبب هذه الذرات الصغيرة من الأتربة فى إحداث بعض المشاكل للعين أبرزها حدوث مشاكل فى القرنية.

وأضاف أستاذ العيون لـ"الخليج 365"، أن حبات الأتربة الصغيرة لها القدرة على التطاير والوصول إلى العينين، ما يتسبب في الشعور بوجود جسم غريب داخل العين لا يجعلك تقاوم فرك عينك باستمرار وهو ما قد يسبب خدوش بالقرنية ويؤدي إلى العدوى.

- إذا كنت تعانى من الحساسية سواء كانوا الأطفال وكبار السن تجنب الخروج تمامًا أثناء العاصفة الترابية.

أشار الطبيب إلى ضرورة اتباع عدد من النصائح لحماية عينك فى جو الأتربة والرياح تشمل:

- إذا اضطررت للخروج يجب حماية عينك من خلال ارتداء نظارات واقية وقناع للوجه، و لراكبى الدرجات تتوافر نظارات توفر حماية جانبية للأتربة.

- تجنب الخروج بالعدسات اللاصقة قدر الإمكان، وإذا كان ضرورى يمكن استخدام الأنواع اليومية التى يتم استخدامها مرة واحدة ثم التخلص منها.

- استخدم الكمادات الباردة وحافظ على رطوبة جسمك

- فى حالات دخول شئ للعين يمكن استخدام قطرات العين المرطبة التى تعمل على منع جفاف العين وترطيبها خلال الجو العاصف.

- إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة قدر الإمكان لتجنب دخول الأتربة للمنزل .