شكرا لقرائتكم خبر عن ما ثقب الولادة عند الرضع ومتى يكون خطيرًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيب الحاجز البطينى أو ما يسمى بثقب القلب عند حديثى الولادة، هو ثقب بين غرف الضخ اليمنى واليسرى في القلب وحسب ما ذكره موقع cincinnatichildrens تعتبر عيوب الحاجز البطيني من أكثر عيوب القلب الخلقية شيوعًا، حيث تحدث بنسبة 0.1 إلى 0.4% من جميع المواليد الأحياء وتعد عيوب الحاجز البطيني أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيارة الأطفال لطبيب القلب

ونادرًا ما تسبب عيوب الحاجز البطيني الصغيرة مشكلات عادة ما يكتشف الطبيب هذه الثقوب من خلال ملاحظة صوت إضافي في القلب يسمى نفخة، في الفحص البدني الروتيني وغالبًا ما لا تكون هذه النفخة موجودة في الأيام القليلة الأولى من الحياة ستغلق معظم هذه الثقوب من تلقاء نفسها، خاصة إذا كانت في الجزء العضلي من الحاجز، وحتى لو لم تغلق هذه الثقوب، فإنها نادرًا ما تسبب أي مشاكل صحية.

يمكن أن ترتبط هذه الثقوب بتطور مشاكل القلب الأخرى إذا لم يتم إغلاق عيب الحاجز البطيني الصغير، فيجب الاستمرار في رؤية الطفل من قبل طبيب القلب لإجراء فحوصات عرضية.

يمكن أن تسبب عيوب الحاجز البطيني الكبيرة مشاكل، وغالبًا ما تتطور تدريجيًا في الأشهر القليلة الأولى من الحياة قبل الولادة، يكون الضغط على الجانب الأيمن من القلب مساويا للضغط على الجانب الأيسر من القلب.

بمجرد أن يأخذ الطفل أنفاسه الأولى، يبدأ الضغط في الرئتين والجانب الأيمن من القلب في الانخفاض. هذه العملية بطيئة وعادة ما تستغرق حوالي أسبوعين إلى أربعة أسابيع حتى يصل الضغط في الرئتين إلى المستوى الطبيعي.

في أول أسبوع إلى أسبوعين من الحياة، قد يكون أداء الأطفال الذين يعانون من عيوب كبيرة في الحاجز البطيني جيدًا جدًا مع انخفاض الضغط في الجانب الأيمن من القلب، سيبدأ الدم بالتدفق إلى المسار الأقل مقاومة وسيؤدي ذلك تدريجياً إلى ظهور أعراض قصور القلب الاحتقاني ويجب علاجه.

تعد عيوب الحاجز البطيني المتوسطة أو المعتدلة أكثر صعوبة في التنبؤ. في بعض الأحيان، يعاني الأطفال الذين يولدون بعيوب الحاجز البطيني المعتدلة من مشاكل قصور القلب الاحتقاني مثل الأطفال الذين يعانون من عيوب الحاجز البطيني الكبيرة، و لن يواجه الآخرون أي مشاكل وسيحتاجون إلى المراقبة.

لا تكبر عيوب الحاجز البطيني ، وأحيانًا تصبح أصغر أو تنغلق تمامًا عندما يتم تشخيص إصابة الطفل بعيب الحاجز البطيني، فإن معظم أطباء القلب لا ينصحون بإجراء عملية جراحية فورية. سوف يراقبون الطفل عن كثب ويحاولون علاج أعراض قصور القلب الاحتقاني بالأدوية لإتاحة الوقت لتحديد ما إذا كان الخلل سيختفي من تلقاء نفسه.

العلامات والأعراض

تحتوي عيوب الحاجز البطيني على نفخة مميزة جدًا، لدرجة أن طبيب القلب قد يكون قادرًا على تحديد الموقع وتقدير حجم عيب الحاجز البطيني فقط من خلال صوته.

في كثير من الأحيان لا يتم سماع نفخة عند الولادة. فقط مع مرور الوقت وتغيرات الضغط التي تتدفق عبر الفتحة بين غرف الضخ يمكن سماعها على أنها نفخة.

الأطفال الذين يعانون من عيوب الحاجز البطيني المتوسطة أو الكبيرة مع تدفق الدم الزائد إلى الرئتين سيكون لديهم علامات قصور القلب الاحتقاني العلامة الأكثر أهمية هي نمو الطفل.

الأطفال الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني الكبير سيواجهون فشلًا في النمو وسيواجهون صعوبة في الحفاظ على زيادة الوزن الطبيعية في الأشهر القليلة الأولى من الحياة.

قد ينمو الأطفال الذين لديهم بعض التدفق الزائد إلى الرئتين بشكل جيد لأن قدرتهم على التغذية تظل غير متأثرة. قد يكون لديهم بعض العلامات الدقيقة لقصور القلب الاحتقاني مثل التنفس السريع المستمر.

إذا كان الطفل ينمو جيدًا في الأشهر القليلة الأولى، فمن المحتمل ألا يؤدي عيب الحاجز البطيني إلى قصور القلب الاحتقاني. إذا أظهر الطفل علامات واضحة لقصور القلب الاحتقاني، فقد يحتاج عيب الحاجز البطيني إلى إغلاقه جراحيًا.

تشخيص عيوب الحاجز البطينى

يمكن تشخيص معظم عيوب الحاجز البطيني من خلال الفحص البدني، يمكن أن تتغير النفخة مع مرور الوقت بسبب انغلاق الثقب، أو بسبب زيادة تدفق الدم عبر الثقب.

يمكن أحيانًا رؤية القلب أو الشعور به وهو ينبض بقوة بسبب العمل الإضافي الذي يقوم به. يمكن أن يتنفس الأطفال بشكل مستمر بسرعة أو بصعوبة ويكون معدل ضربات قلبهم سريعًا.

يمكن أن يساعد مخطط كهربية القلب في تحديد أحجام الغرف لمعرفة ما إذا كان هناك ضغط على القلب بسبب عيب الحاجز البطيني. يمكن أن يكون مخطط كهربية القلب طبيعيًا عند الولادة ويتغير بمرور الوقت مع تفاقم قصور القلب الاحتقاني. يمكن أن يشير أيضًا إلى ما إذا كانت هناك عيوب أخرى في القلب مرتبطة بعيب الحاجز البطيني.

يمكن أن تساعد الأشعة السينية على الصدر في متابعة تطور قصور القلب الاحتقاني من خلال النظر إلى حجم القلب وكمية تدفق الدم إلى الرئتين قد يكون هذا طبيعيًا عند الولادة ويتغير مع مرور الوقت.

لن تتطلب معظم عيوب الحاجز البطيني الصغيرة إجراء مخطط صدى القلب لأنها تميل إلى الانغلاق، ولكن غالبًا ما يحتاج الرضع الذين يعانون من عيوب الحاجز البطيني المتوسطة أو الكبيرة إلى مخطط صدى القلب مرة واحدة على الأقل لتزويد طبيب القلب بصورة كاملة عن العيب.

في بعض الأطفال الذين يعانون من عيوب الحاجز البطيني، يجب إجراء قسطرة القلب. يمكن أن يساعد ذلك طبيب القلب في تحديد مقدار تدفق الدم الذي يخرج إلى الرئتين يمكن أن يكون هذا مفيدًا في تحديد الحاجة إلى الجراحة عند الأطفال الذين لديهم علامات خفية لقصور القلب الاحتقاني ولكن ليس لديهم دليل واضح على الحاجة إلى الإصلاح الجراحي.

علاج عيوب الحاجز البطيني

في كثير من الأحيان تكون الملاحظة هي العلاج الوحيد المطلوب، مع إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب القلب قد يتم ذلك كل سنتين إلى ثلاث سنوات عند الأطفال الأكبر سنًا الذين يعانون من عيوب الحاجز البطيني الصغيرة، وقد يحدث ذلك أسبوعيًا عند الأطفال الذين يعانون من عيوب الحاجز البطيني الكبيرة.

عادةً ما يتم إعطاء الأطفال الذين تظهر عليهم بعض علامات قصور القلب الاحتقاني دواءً، وعادةً ما يكون مدرًا للبول للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة في الرئتين.

بالنسبة للأطفال الذين يفشلون في النمو بسبب صعوبة تناول الطعام، تتم إضافة تركيبة عالية السعرات الحرارية أو حليب الثدي المدعم لمساعدة الطفل على النمو.

في بعض الأحيان يتعب الأطفال من الرضاعة قد يلزم إدخال أنبوب صغير عبر الأنف إلى المعدة هذا مؤقت للمساعدة في توصيل الطعام. الهدف هو السيطرة على أعراض قصور القلب للسماح للطفل بالنمو.

قد يصبح عيب الحاجز البطيني أصغر ويسبب مشاكل أقل. لن يحتاج الرضيع إلى عملية جراحية ولن يحتاج في النهاية إلى أدوية.

عندما يكون من الصعب السيطرة على أعراض عيب الحاجز البطيني بالأدوية أو عندما يكون الطفل غير قادر على النمو، غالبًا ما يوصى بالإغلاق الجراحي للخلل.