شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من العدوى والأمراض بدورات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للتوعية بأهمية الحفاظ على دورات مياه نظيفة للوقاية من العدوى والأمراض، وفى هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من العدوى والأمراض بدورات المياه، بحسب موقع facility.

نصائح للوقاية من العدوى والأمراض بدورات المياه تنظيف وتعقيم دورات المياه بانتظام يمكن أن تؤثر المراحيض غير النظيفة على احتمالية العدوى وانتقال الأمراض، يمكن أن يساعد عمل جدول التنظيف والتعقيم والالتزام به في ضمان بقاء دورات المياه الخاصة بك نظيفة طوال العام.

ويجب تنظيف الأسطح التي يتم لمسها يوميًا، وتنظيف الحمام جيدًا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وينبغي أن يشمل ذلك فرك الحوض ووعاء المرحاض وكذلك المقابض والأسطح الأخرى.

استخدم مواد التنظيف الكيميائية الفعالة

في المتوسط، تحتوى أسطح الحمامات على أكثر من 500000 خلية بكتيرية لكل بوصة مربعة، عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن يساعد تعقيم مراحيض الحمامات والأسطح الأخرى باستخدام مواد كيميائية فعالة في القضاء على انتقال الجراثيم والأمراض.

توفير مناشف ورقية تأكد من أن دورات المياه بها مناشف ورقية ويجب التخلص منها بشكل دوري وعدم تركها تتراكم. تبديل مناشف الحمام مرتين في الأسبوع، بشكل متكرر أكثر في المناخات الرطبة حيث قد لا تجف المناشف تمامًا.

تعطير دورة المياهتطلق معطرات الهواء روائح مبهجة لتتزامن مع النظافة العامة للحمام وتساعد في الحفاظ على رائحة دورات المياه جيدة طوال اليوم.

ولا تخرج من الحمام أبدًا دون غسل يديك جيدًا، فهذه هي أفضل طريقة لمنع انتشار البكتيريا والأمراض.