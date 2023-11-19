شكرا لقرائتكم خبر عن العرق الزائد يعرضك للإصابة بالأمراض الجلدية.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرق الزائد يعرض الأشخاص إلى مخاطر صحية من أبرزها خطر الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما ومرض التينيا، والتي تظهر في صورة بقع داكنة أو فاتحة اللون بمناطق مختلفة على الجسم، حيث يشكل هذا مصدر قلق لدى الكثير من الناس، لذا فينصح الأطباء في تلك الحالات المرضية بارتداء ملابس قطنية للحد من تلك الإصابة، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthdirect.

وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد صادق استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى الحوض المرصود، إن الإكزيما هي حالة جلدية شائعة حيث يصاب الجلد بالجفاف والحكة، كما تظهر على شكل مناطق حمراء وجافة من الجلد مثل ذراعيك أو ساقيك أو صدرك أو ظهر، وهذه الأعراض يمكن أن تؤثر على كل من البالغين والأطفال، وقد يعاني الأطفال المصابون بالإكزيما التأتبية من التهاب الجلد المتقشر على الوجه والرقبة.

كما أوضح الاستشاري، أن التينيا مرض فطرى يصيب جلد الأشخاص، هو مصطلح يطلق على أشكال مختلفة من الإصابات الفطرية أكثرها شيوعا هى التينيا المبرقشة أو متعددة الألوان، والتي تعيش بشكل طبيعي ضمن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على جلد الانسان ،مشيرا الى أنه مرض معدى يفضل أن يتم تشخيصه مبكرا منعا لحدوث أى مضاعفات صحية من الممكن أن يسببها نتيجة تأخر فى العلاج .

وأضاف استشارى الجلدية، أن هناك مجموعة من الأسباب وراء الإصابة بالتينيا ،ومنها العوامل الوراثية، أو التعرض لظروف رطوبة عالية لفترات طويلة مثل بقاء العرق على الجسم لمدة طويلة، أو بقاء المياه فترة طويلة على الجسم بعد الاستحمام أو نزول البحر أو حمامات السباحة بدون تجفيف ، كل تلك العوامل تساعد الفطريات المتماثلة فى التنيا متعددة الالوان أنها تنشط وتظهر فى شكل بقع صغيرة بلون بنى أو بيضاء .

بالإضافة إلى أن أكثر الأماكن التي تنشط فيها الكائنات الحية على جلد الأشخاص بتكون على الصدر والبطن والظهر والكتفين وعلى الذراع ،ولكن من المحتمل أن تنتشر فى كافة أجزاء الجسم والتي تشمل الركب والوجه والرقبة والساعد والساق .

وأضاف الدكتور أحمد صادق أن هناك نوعًا آخر يسمى "تينيا أصابع القدمين"، والتى تظهر بين أصابع القدم خاصة بين الأصابع 3 و4 ،أو 4 و5، لأن المسافة بتكون أكثر ضيقًا، ويوجد أحيانا تسلخ وجرح يظهر بين الأصابع، فتكون عرضة أكثر للأشخاص الذين يعانون من الإفراط فى التعرق فى القدمين أو الذين يرتدوا الأحذية لفترات طويلة فى اليوم يؤدى الى تراكم العرق أو عدم تجفيف القدم خاصة بعد الوضؤء فيترتب عليه تنشيط فطر التينيا، وهذا غير مرتبط بالعامل الوراثى فانه من الممكن حدوث لأى فرد، مما تعرضك هذة العوامل الى خطر الإصابة بهذا المرض .

أكد الاستشارى أن هذا النوع من التينيا يزداد خطورة لدى مرض السكرى وعند ارتفاع نسبة السكر فى الدم ، لان هذا يطيل من فترة العلاج لهذا المرض الجلدي ،وبيكون لديهم الالتئام أصعب فى الجلد ،ومن المحتمل وجود مضاعفات صحية اذا لم يتم العلاج بشكل سليم ، والتي تتضمن الإصابة بالتهاب البكتيري فى عظم القدمين ،وأحيانا يصل الى الانسجة الرخوة تحت الجلد .