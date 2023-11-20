شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة تقلل من إصابتك بالسكرى.. أهمها اتباع نظام غذائى صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى من الأمراض الأكثر شيوعًا على مستوى بلدان العالم، حيث يصاب به كل الفئات العمرية سواء كانوا من كبار السن أو الشباب أو الأطفال، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها من أجل تقليل خطر الإصابة بداء السكرى ومن بينها اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الوزن والعادات الصحية الأخرى يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بهذه الحالة المزمنة وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes

نصائح للتقليل الإصابة بالسكرى تناول نظام غذائي متوازن

رغم أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير على فرص إصابتك بمرض السكرى، إلا أنه إذا احتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر مع القليل من الألياف لا يعرضك لخطر متزايد للإصابة باضطراب التمثيل الغذائي وأيضًا الإصابة بخطر مرض السكرى.

ويساعدك اتباع نظام غذائي متوازن على تغذية جسمك وموازنة مستويات السكر في الدم وضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات، والتى تساعد الألياف على التحكم في نسبة السكر في الدم وتعزز الشعور بالامتلاء.

السكريات والكربوهيدرات البسيطة المتواجدة بالحلويات يمكن أن تلحق الضرر بمستويات السكر في الدم، ومن الضروري الابتعاد عن الوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي.

ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام تساعد المرء فى التحكم في الوزن وتحسين حساسية الأنسولين ويفضل ممارسة الرياضة على مدار الأسبوع فيما لا يقل عن ساعتين.

وشملت تلك الأنشطة المشي أو ركوب الدراجات أو الرقص أو السباحة وتدريب القوة في نظام التمرين أمرًا مهما أيضا لأن بناء العضلات يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

إدارة وزنك

السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني، لذا فيجب على الفرد الحفاظ على الوزن المناسب له باستمرار حتى لا يتعرض إلى خطر الإصابة بالسكرى.

مراقبة نسبة السكر في الدم

يمكن أن تساعد مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام في تحديد أي مشكلات محتملة في وقت مبكر، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكرى أو عوامل الخطر الأخرى، تلك المتابعة المستمرة تحميك من خطر الإصابة بالمرض.

النوم الجيد

عدم النوم بما فيه الكفاية يعطل التوازن الهرمونى ويمكن أن يؤدى إلى مقاومة الأنسولين، احرص على الحصول على 6-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لدعم صحتك العامة.