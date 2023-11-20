شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس البروتين.. الفاكهة تمد بالطاقة وتقوى عظام وعضلات الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمام الرجل بصحته أمر ضرورى لا يجب أن يغفل عنه، ونوعية الطعام التي يفضلها الرجل تتحكم بشكل كبير في سلامته، وصحته، ومدى قوة مناعته، وبناء عضلاته أيضًا، هذا ما أكده تقرير مطول نشر في موقع "menshealth" المعنى بصحة الرجل، والذى أشار إلى أن زيادة الجهاز المناعى للجسم وبناء العضلات عند الرجال، ويتطلب الكثير من الخطوات الصحية التي في مقدمتها الاهتمام بتناول الطعام الصحى بشكل عام، والفاكهة بشكل خاص.

وتابع التقرير أن الفاكهة يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في بناء عضلات الرجال، على عكس المعتقد السائد بأن البروتين وحده هو الذى يبنى العظام ويقوى العضلات، وأبرز التقرير مجموعة من الفوائد الصحية للفاكهة وتأثيرها المباشر على تكوين عضلات الرجل وعظامه، فاحتواء الفاكهة بأنواعها على نسبة كبيرة من الألياف وفيتامين سى والكثير من السعرات المفيدة، فضلاً عن السكريات الصحية، وكذا خليط متميز من المعادن والبوتاسيوم، كلها سبب في بناء وتعزيز العضلات وتقوية العظام.

وتابع التقرير أن الفاكهة تحتوى على مضادات الأكسدة بكميات كبيرة للغاية، ما يجعلها سببًا في الحفاظ على شباب الجسم، ونضارته، وقوة العضلات وبنائها، لأنها تقاوم التأكسد، فضلاً عن أهمية الألياف في تعزيز الشعور بالامتلاء والشبع.

أما عن السكريات ونسب السعرات التي تمد الفاكهة بها جسم الرجل، فهى عامل مساعد للغاية في تعزيز نشاطه، وقوته، وبناء عضلاته خاصة إذا كان يمارس رياضة يومية، أو محترفة، ومن أفضل نوعيات الفاكهة التي تحتوى على الفائدة الأكبر للرجل وصحته: