شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الحرقان عند التبول.. منها التهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالحرقان عند التبول علامة تشير على الإصابة بالتهاب فى المسالك البولية أو يكون مشكلة في الكليتين، لذلك يوضح التقرير بعض الأسباب التي تجعلك تشعر بالألم عند التبول، بحسب ما نشره موقع hindustantimes. عدوى المسالك البوليةتعد عدوى المسالك البولية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحرقان عند التبول، وتحدث هذه العدوى عندما تجد البكتيريا، عادة الإشريكية القولونية من الجهاز الهضمي، طريقها إلى مجرى البول وتتضاعف بأعدادها، والنتيجة هي تهيج والتهاب المسالك البولية، ما يسبب الألم وعدم الراحة.

ويحدث التهاب المهبل البكتيرى عادة عندما يكون هناك خلل بين البكتيريا الجيدة والسيئة الموجودة في المهبل، ما قد يسبب تهيجا وألما أثناء التبول. التهابات الكلى التهابات الكلى يمكن أن يكون التهابات الكلى، من أسباب الشعور بالحرقان أثناء التبول، ويصبح الوضع أكثر خطورة وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدى عدوى الكلى إلى دخول المستشفى، لأنها لديها القدرة على التسلل إلى مجرى الدم.

التهاب المهبل البكتيرىفي حين أن التهاب المهبل الجرثومي البكتيرى يؤثر في المقام الأول على منطقة المهبل، إلا أن آثاره تمتد عادة إلى المسالك البولية أيضًا، ما يسبب الألم.

كيفية علاج الحرقان عند التبولإن فهم السبب الجذرى للألم أثناء التبول هو الخطوة الأولى نحو العلاج، لكن الباحثون يوصون الأشخاص بعدم الاعتماد على العلاجات المنزلية خلال نفس الفترة، ومن الأفضل أن تتجه إلى الطبيب المختص لتحديد نوع العلاج وغالبًا سوف يوصف مضاد حيوى لعلاج التهاب المسالك البولية، أو المضادات الحيوية على حسب نوع العدوى، عادة ما يتم علاج التهاب المهبل البكتيرى بالمضادات الحيوية أيضًا، لاستعادة توازن البكتيريا المهبلية.