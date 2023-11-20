شكرا لقرائتكم خبر عن علاجك من الطبيعة.. أفضل 6 توابل لمحاربة التهاب الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف الأعشاب والتوابل بخصائصها وقدرتها العلاجية للعديد من الأمراض والمشاكل الجسدية، خاصة أمراض الجهاز الهضمى والأمعاء، وفقًا لموقع "eatingwell"، فإن صحة الأمعاء تضمن عملية هضم سليمة وصحية ما يمنع أى مشاكل قد تحدث فى الجهاز الهضمى، ولحسن الحظ يمكن أن تساعد بعض التوابل في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الأمعاء. أفضل 6 توابل لمحاربة التهاب الأمعاء ​1. الكركمالكركم هو نوع من التوابل له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بسبب وجود الكثير من الكركمين فيه، وهو مادة البوليفينول التي ترتبط بمجموعة من الفوائد، من تنظيم الخلايا المناعية إلى المساعدة في تعزيز شفاء الأنسجة، قد يساعد الكركمين في تقليل الالتهاب في الأمعاء عن طريق تثبيط إنتاج السيتوكينات الالتهابية.

2. الزنجبيلالزنجبيل هو نوع آخر من التوابل ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات وصديقة للهضم عبارة عن مركبات نشطة بيولوجيا لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد استخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة للتخفيف من الغثيان والقيء والدوار وقد يقلل الزنجبيل من الغازات والانتفاخ عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات الهاضمة.

3. القرفةالقرفة من التوابل الشائعة التي قد تدعم إنتاج الإنزيمات الهاضمة، وبالتالي تقلل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، كما أنها تحتوي على مركب يسمى سينمالدهيد، والذي يمكن أن يساعد في مقاومة الالتهاب، وتنظيم نسبة السكر في الدم، وله خصائص مضادة للميكروبات قد تساعد في تحسين ميكروبيوم الأمعاء.

4. النعناعالنعناع هو عشب منعش يستخدم عادة لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات، حيث يحتوي على مركب يسمى المنثول الذى قد يقلل من علامات التهاب الأمعاء لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

5. جذر العرقسوسجذر العرقسوس يحتوي على مركب يسمى جليسيرهيزين، والذي ثبت أن له تأثيرات مضادة للالتهابات، كان يستهدم استخدام لتهدئة الأمعاء، كما تم استخدامه لتخفيف الارتجاع الحمضي وعسر الهضم، كما أن له أيضًا خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات.

6. الأوريجانوالأوريجانو هو عشب عطري يحتوي على مركبين – كارفاكرول وثيمول – مما قد يساعد في تهدئة الالتهاب.