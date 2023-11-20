شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يحذر من أعراض خطيرة لحساسية الصدر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، من أعراض الحساسية الخطيرة عند الأطفال التى يجب الانتباه لها والذهاب إلى المستشفى فور الإصابة بها وهى: نوبات الكحة مع صوت "تزييق" فى الصدر وعدم القدرة على التحدث مع حدوث زرقة فى الوجه وعدم القدرة على التنفس.

وقال إن هناك كثيرًا من الأطفال يعانون من حساسية الصدر، فى هذا الوقت من العام، فى ظل تقلبات الطقس ومع اقتراب فصل الشتاء وهو ما يزيد من أعراض الحساسية الصدرية لدى الأطفال.

وأوضح أن كثيرًا من الأمهات يشعرن بالخوف من كلمة "حساسية" لكن الأمر لا يستدعي القلق، حيث إنه إذا استمرت أعراض الحساسية مع الطفل بعد أول سنتين من عمره فهذه تسمى حساسية لكن لو كانت الأعراض لدى طفل لديه شهور فتكون أعراض عابرة ولا نطلق عليها حساسية.

وأكد أن أعراض الحساسية يمكن أن تظهر وتختفي ثم تظهر فى سن أكبر للطفل وبالتالى لا نستطيع تحديد وقت اختفائها تمامًا.

وأشار إلى أن أعراض الحساسية تتمثل فى الكحة الجافة التى تزداد سوءًا وقت النوم وفى الصباح الباكر أو مع زيادة النشاط.

وأوضح أنه من الضروري الابتعاد عن مثيرات الحساسية لدى الطفل وتشمل: العطور والروائح النفاذة، بعض الأطعمة، دخان السجائر، الأتربة، المبيدات الحشرية والعدوى الفيروسية، مضيفًا أن هذه المثيرات تختلف من طفل إلى آخر فكل طفل له مسببات حساسية خاصة به.