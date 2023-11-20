شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. نصائح مهمة للتعامل مع الطقس البارد والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رحاب ميدان، استشارى ومدير مركز السكروالغدد الصماء بالمصل واللقاح، أن مرضى السكر هم الأكثر عرضة لمشاكل برودة وتقلبات الطقس، خصوصاً إذا كان السكر غير منتظم، موضحة أن البرودة الشديدة تؤدى للالتهاب الأعصاب الطرفية، وحينها يكون الإحساس متأثراً فى الأقدام واليدين، ما يؤثر على الأوعية الدموية لدى مريض السكر أكثر من أى شخص آخر.

وأضافت استشارى الغدد الصماء لـ"الخليج 365"، أن فئة كبيرة من مرض السكر يعانون من نقص هرمون الغدة الدرقية، لذا لابد من إجراء التحاليل والفحوصات بشكل دورى للتأكد من عدم إصابتهم بالغدة، مشيرة إلى أنه فى حال وجود خلل فى الغدة الدرقية ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب، وتناول العلاج فى مواعيده بانتظام، تجنباً لزيادة برودة الجسم والأطراف أيضاً.

وأوضحت الدكتورة رحاب ميدان أن الغدة الدرقية هى المسئولة عن الطاقة، لذا فإن نقص هرمونها يقلل الدورة الدموية، وبالتالي يشعر المريض بالبرودة الشديدة فى اليدين والقدمين يصاحبها تورم وتغير فى لون الأطراف، فضلا عن ذلك فإن الضغوط النفسية تسبب برودة الأطراف، وجميعها حالات صحية تتأثر مع تقلبات الجو ودخول فصل الشتاء.

وشددت استشارى الغدد الصماء على أنه مع دخول فصل الشتاء ينصح مرضى السكر بضرورة الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها بانتظام، مع الإكثار من تناول المشروبات والسوائل الدافئة، وتجنب الخروج أثناء تقلبات الجو والأمطار.