شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للطفل.. كل ما يجب معرفته عن "اللوكيميا" عند الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الدم عند الصغار أحد أهم أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال، وينتج عن زيادة نمو الخلايا في نخاع العظام، وهو ما يمنع تدريجيًا إنتاج الخلايا العادية الطبيعية التي يجب إنتاجها، ما يعمل على اضطراب النظام بالكامل، وفقًا لما وضحه تقرير نشر في موقع "nationwidechildrens".

وتابع التقرير أبرز العلامات التي تظهر على الطفل مريض اللوكيميا أو سرطان الدم،وهي: آلام في العظام يشعر بها الطفل مبرحة، ارتفاع في درجات الحرارة ويصاب الطفل بالعدوى لانخفاض دفاعات جسمه أولاً بأول، ويصبح الطفل تدريجيًا هزيلاً وضعيفًا وشاحب الوجه، ويشعر بالوهن والضعف بمجرد القيام بأى مجهود، في بعض الحالات يعانى الطفل من انتفاخ وتضخم في البطن والطحال.

وتابع التقرير أن التشخيص لهذه الحالات يكون بأخذ جزء من أنسجة ونخاع العظم، وطرق العلاج تكون وفقًا للحالة وتقدمها، فعلاج السرطان الحاد يختلف عن علاج الحالات البسيطة وفقًا للتقرير، وطريقتى العلاج يكون إشعاعى أو كيميائى، وقد يفكر الأطباء في إمكانية زرع النخاع في بعض الحالات.

ويوضح التقرير أهمية المتابعة لأي عراض مرضية - التي تم ذكرها سلفا - والعرض على المختص وعدم إهمال أية أعراض مرضية، وعند وضع خطة العلاج يتابع الطفل مع الطبيب المختص ويراقب بدوره مدى استجابة الطفل للعلاج ويتم تدريجيًا وبين كل فترة وأخرى إجراء اختبارات لبيان مدى نجاح وتأثير طريقة العلاج.