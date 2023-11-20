شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى الهرمون المتسبب فى إصابة طفلك بالتبول اللا إرادى.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمر الصغير، أستاذ المسالك البولية بطب جنوب الوادى، إن مرض التبول اللا إرادي عند الأطفال أثناء النوم أمر شائع وليست هناك حاجة إلى القلق وعزل الطفل اجتماعيًا أو التقليل منه، ويجب على الأم أن تكون السند لطفلها خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن أسباب المرض نفسية وعاطفية وأحيانًا نقص في هرمونات معينة بالجسم، يؤدى إلى خطر الإصابة بمرض التبول اللاإرادى.

وأوضح استشارى المسالك في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التبول اللا إرادى عند الأطفال يعرف بتسرب البول المتكرر أثناء النوم بشكل تلقائى دون تحكم الطفل فيه، وهذا يحدث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على التوالى .

أسباب حدوث التبول اللا إرادي عند الأطفال ما يلى

. بعض الأطفال لا ينتج ما يكفي لديهم من هرمون "ADH" الهرمون المانع لإدرار البول أثناء الليل والذي من شأنه أن يقلل كمية البول الذي تفرزه الكلى ليلاً.

.التعرض لصدمة معينة.

.المشاكل النفسية مثل انفصال الوالدين، أو وفاة أحد أفراد الأسرة .

.تناقص في سعة المثانة لدى الأطفال.

أكد أستاذ المسالك البولية، أن تلك العوامل تعرض الأطفال إلى خطر الإصابة بمرض التبول اللاإرادى، وحدوث بلل في الفراش بشكل دائم نتيجة عدم التحكم في المثانة، مشيرًا إلى أن بعض الأضرار الناتجة عن الإصابة بهذا المرض تشمل الاكتئاب وإيذاء الاقران وضعف الصورة الذاتية.

وشدد على ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص حال استمرار التبول اللا إرادي بالرغم من العلاج، التبول اللا إرادي نهارًا أو ليلاً بعد استبعاد التهاب المسالك البولية، بالإضافة إلى وجود تاريخ من الالتهابات البولية المتكررة.