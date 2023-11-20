عدن - ياسمين التهامي - 10 علامات بسيطة تنذرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. لا تتجاهلها أبداً!

الاثنين 20 نوفمبر 2023 الساعة 23:22

السكري هو إحدى الأمراض المزمنة التي تسبب العديد من المضاعفات إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح. وعندما يحدث ارتفاع مستوى السكر في الدم دون أن ينتبه المريض، فإنه يمكن أن يسبب العديد من الأعراض المقلقة. ولذلك، من الضروري أن يتم تشخيص وعلاج السكري بشكل صحيح وفي وقت مبكر لتجنب حدوث المضاعفات. الكثير من الناس مصابون بداء السكري وهم لا يدرون. لذلك، توصي الجمعية الأمريكية للسكري معظم البالغين ببدء فحص السكري بداية من سن الخامسة والثلاثين. توصي الجمعية أيضًا المصابين بالسمنة ولديهم عوامل خطر إضافية للإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثاني بفحص السكري قبل سن الخامسة والثلاثين. كما يجب إجراء اختبارات السكري لأي شخص يظهر عليه الأعراض المبكرة لداء السكري، ولكن تلك الأعراض ليست من السهل تمييزها. ففي الواقع، يمكن أن تتطور الأعراض ببطء لدرجة أن تجد أشخاصًا بدأت إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني قبل تشخيصهم به بأعواحجز موعدًا لتلقي الرعاية اللازمة إذا لاحظت الأعراض التالية: 1. العطش الشديد. 2. كثرة التبول 3. الشعور بالتعب أكثر من المعتاد 4. ضبابية الرؤية. 5. فقدان الوزن دون تعمد ذلك. يمكن أن يؤدي تمييز أعراض داء السكري المحتملة إلى تشخيص الحالة وعلاجها مبكرًا. ويمكن أن يساعد ذلك على الوقاية من مضاعفات داء السكري، ومن ثم العيش بصحة أفضل فيما يلي مزيد من التفاصيل عن المؤشرات والأعراض المحتملة لداء السكري: زيادة الإحساس بالعطش وكثرة التبول من أعراض السكري الشائعة زيادة الإحساس بالعطش وكثرة التبول. فالمصابون بالسكري يتراكم السكر الزائد -أو ما يُسمى أيضًا الغلوكوز- في دمهم. ويدفع ذلك الكليتين للعمل بجهد أكبر لترشيح السكر الزائد وامتصاصه. عندما تعجز الكليتان عن التعامل مع هذه الزيادة في السكر، تنصرف تلك الزيادة في البول، وتصرف معها سوائل من أنسجة الجسم. وينتج عن ذلك الجفاف الذي يؤدي في العادة إلى شعور بالعطش، بينما يؤدي شُرب المزيد من السوائل لإرواء العطش إلى المزيد من التبول. الإرهاق يمكن أن يسبب داء السكري شعورًا بالتعب الشديد. ويُسمى ذلك الإجهاد. ويحدث نتيجة لإعاقة سكر الدم المرتفع قدرة الجسم على استخدام السكر لإنتاج الطاقة. يمكن أيضًا أن يسبب الجفاف الناتج عن زيادة معدل التبول الشعور بالإرهاق. فقدان الوزن عندما تفقد السكر عبر التبول المتكرر، فأنت تفقد كذلك سعرات حرارية. وفضلاً عن الجفاف، فقد ينجم عن ذلك نقص سريع للوزن، خاصةً في حال المصابين بالنوع الأول من داء السكري. ولكن قد يحدث ذلك أيضًا لبعض المصابين بالنوع الثاني من داء السكري. وقد يلاحظ المشخَّصون حديثًا بداء السكري زيادة في الوزن على الفور نتيجةً لتحسن الترطيب. ثم بمرور الوقت، وبسبب التخلص من القليل من السكر في البول، قد تستمر الزيادة في الوزن ما لم تُتخذ خطوات لمنعها.