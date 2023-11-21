شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الحوض والانتفاخ.. علامات تشير لإصابة النساء بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السرطان هو نمو الخلايا بصورة غير طبيعية والتي تؤدى إلى تدمير الخلايا السليمة داخل الجسم، دون الشعور بأي أعراض في بداية الأمر، ويظهر في شكل وجود كتلة تحت الجلد، وتسمى بـ"الأورام الخبيثة"، هذا المرض له أنواع متعددة من بينها سرطان المخ والرئة والمعدة، وغيرها من السرطانات المختلفة التي تصيب الرجال والنساء معا، ولكن هناك علامات دالة على إصابة السيدات بخطر المرض، ومن أبرزها الألم الحوض وانتفاخ، وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia.

أوضح التقرير بعض الإشارات التي تدل على إصابة السيدات بمرض السرطان بمختلف أنواعه، وشملت تلك العلامات على إصابة المرأة بالسعال والصداع المزمن، وصعوبة في البلع، حدوث كدمات متكررة، وأنتفاخ البطن.

العلامات الدالة على إصابة النساء بالسرطان 1.تغييرات الدورة الشهرية

عدم انتظام الدورة الشهرية الروتينية أو التشنجات العرضية، فإن آلام الحوض المستمرة أو التغيرات في دورات الحيض، بالإضافة إلى نزيف ما بعد انقطاع الطمث قد تكون بمثابة علامة حمراء لسرطان عنق الرحم أو الرحم أو المبيض، بجانب الإمساك المستمر، أو الإسهال، أو وجود دم في البراز، أو زيادة تكرار التبول يمكن أن يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان القولون أو البروستاتا أو المثانة.

2.الانتفاخ البطن

استمرار انتفاخ البطن لأكثر من أسبوعين ،يشكل مصدر قلق لدى الكثير، وهذا قد يشير هذا إلى سرطان المبيض أو البنكرياس أو سرطان الكبد أو سرطانات الجهاز الهضمي المختلفة.

3.تغيرات الثدى

تكوين كتل تحت الجلد ، والتغيرات في نسيج الجلد، وتغير حول الحلمة، أو الإفرازات غير المتوقعة بمطنقة الثدى، كل ذلك يشير الى علامة الإصابة بسرطان الثدى.

4.السعال والصداع المزمن

السعال المستمر لأكثر من أسبوعين، يشير الى خطر الإصابة بسرطان الرئة، بينما الصداع أمر شائع، ولكن عندما يستمر لفترة أطول من الإطار الزمنى المعتاد ويفشل في الاستجابة للأدوية ، من المحتمل أن يدل هذا على الإصابة بأورام الدماغ، و سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية.

5.صعوبة في البلع وكثرة الكدمات

صعوبة البلع المستمرة لأكثر من أسبوعين إشارات على الإصابة بسرطان الحلق أو الرئة، أما بالنسبة للكدمات غير المبررة في المناطق غير التقليدية، قد تشير إلى مشكلة أساسية مثل سرطانات الدم المختلفة.

6.الحمى أو الالتهابات المتكررة

قد يكون استسلام الجهاز المناعي بشكل متكرر للحمى أو العدوى بمثابة إشارة ة للإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية.