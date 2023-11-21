شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أطفال: التعامل السريع مع النزلة المعوية يقي الطفل من هذه المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النزلات المعوية فى الأطفال لها الكثير من العلامات التي تمكن الأم من اكتشافها بسهولة، وفقًا لتقرير نشر في موقع contemporarypediatrics فإن أغلب مشكلات الجهاز الهضمى في الأطفال تظهر على شكل عدم راحة وآلام في البطن، وتلاحظ الأم في حالة النزلة المعوية زيادة مرات إسهال الطفل، ويكون القوام للبراز رخو وغير متماسك، فضلاً عن آلام البطن والشعور بالغثيان أو التقيؤ بالفعل، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وتختلف هذه الأعراض من طفل إلى آخر.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور العيسوى العاصى أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة جامعة الأزهر، إن المشكلات الهضمية وأمراض الجهاز الهضمى التي يعانى منها الطفل وبشكل خاص النزلة المعوية، يجب على الأم التعامل معها سريعا، وسرعة عرض الطفل على المختص لوضع خطة العلاج المنظمة، وتعتقد بعض الأمهات خطأ أن النزلة المعوية لا مضاعفات لها، وليست حالة تتطلب العلاج السريع.

أوضح أخصائى الأطفال خطأ هذا الاعتقاد السالف الذكر، موضحًا أن النزلات المعوية عند الأطفال لها مضاعفات خطيرة قد تصل حد الاصابة بالجفاف، الذى يهدد الطفل بالضعف والهزال والضعف العام، وهو حالة طبية تحتاج للعناية، وفى الحالات المتقدمة قد يحتاج الطفل إلى المستشفى للتدخل الطبي المتخصص في حالته، وينتج الجفاف عن فقد الطفل للسوائل في الجسم، وفى حالة النزلة المعوية يفقدها الطفل من خلال القيء والإسهال، وضعف التعويض، ولذا يكون علاج النزلة المعوية محتويا دائما على ما يعوض هذه السوائل المفقودة مثل محلول الجفاف، أو شرب المياه والسوائل الكثيرة التعويضية في حالة الأطفال الكبار.