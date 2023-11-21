شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل مشروب طبيعي مثالي لمرضى السكري والسمنة وأمراض الكلى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفضل مشروب طبيعي مثالي لمرضى السكري والسمنة وأمراض الكلى

عباد الشمس الدرني ويسمى أيضا خرشوف القدس وكمثرى الأرض، هو نبات يتبع جنس دوار الشمس من الفصيلة النجمية، دائم الخضرة يتميز بخصائص علاجية عديدة، حيث يستخدم في صنع أدوية لعلاج النوع الثاني من مرض السكري والسمنة وأمراض الكلى والجهاز الهضمي. بحسب الخبراء.

أفضل مشروب طبيعي مثالي للصحة

Globallookpress

نبات عباد الشمس الدرني

إضافة لهذا يحتوي عباد الشمس الدرني على نسبة عالية من الأحماض الأمينية ومجموعة فيتامين В وكربوهيدرات مفيدة وحمض الأسكوربيك، و بيتا كاروتين وعناصر معدنية أخرى مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والسيليكون.

ويشير الخبراء إلى أنه يمكن صنع مشروب غير كحولي أساسه عباد الشمس الدرني مع إضافة القليل من عصير الجزر واليقطين والتفاح والبرقوق والأناناس، على ألا تقل نسبة عباد الشمس الكحولي فيه عن 15-20 %.

المصدر: نوفوستي