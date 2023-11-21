شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر تقلبات الطقس على مرضى الحساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى صدر العباسية سابقاً واستشاري الأمراض الصدرية، إن مرضى الحساسية هم الأكثر تأثراً بتقلب الطقس، مع تغير الفصول، حيث تؤثر الحساسية على الصدر والعين والأنف أيضاً وتزداد الأعراض سوءاً.

أضاف استشارى الأمراض الصدرية، لـ ”الخليج 365”، أن أعراض الحساسية قد تشمل الشعور بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر، وآلام مفاجئة، والسعال، وضيق التنفس، والصفير في الصدر وكذلك صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس الذى يزداد في الليل، وتكون هذه الأعراض رد فعل للتعرض لأحد مسببات الحساسية في الجو .

وأشار إلى أنه مع تقلبات الطقس يجب الاهتمام بتعزيز جهاز المناعة من خلال تناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سي والزنك، موضحا أنه من الضرورى تناول الأدوية بانتظام، بالنسبة لمرضى الحساسية مع ارتداء كمامة أثناء الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية.

وأكد الدكتور محمود عبد المجيد، أنه من الضرورى شرب كميات كافية من الماء والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض برد أو كورونا مع غسيل الأيدى بالماء والصابون لتجنب انتقال العدوى إذا لمست فمك أو عينيك أو أنفك.

وشدد استشارى الأمراض الصدرية، على أن تجنب مثيرات الحساسية هي أفضل طريقة للوقاية من نوبات الحساسية التي تظهر مع تغير الفصول مثل: الأتربة وحبوب اللقاح والدخان والسجائر أو التعرض للهواء البارد والجاف، مضيفاً أنه من المهم المتابعة بشكل دورى ومستمر مع الطبيب المعالج لتخفيف حدة الأعراض.