شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرض الاضطرابات النادرة "بهجت".. وهل يوجد له علاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض"بهجت"هو شكل من أشكال التهاب الأوعية الدموية، وهو من الاضطرابات النادرة التي تتميز بالتهاب الأوعية الدموية، مما قد يعيق تدفق الدم ويلحق الضرر بالأعضاء والأنسجة الحيوية، يؤثر مرض بهجت على الأوعية الدموية بجميع أحجامها وأنواعها، ويمكن أن يصيب أي عضو، بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي، فى هذا التقرير نتعرف على أعراضه وعلاجه، بحسب موقع vasculities foundation .



وبحسب الموقع فإن مرض بهجت لا يوجد علاج له لكن العلاجات تكون للسيطرة على الأعراض وتخفيفها ومنع المضاعفات الخطيرة مثل العمى والسكتة الدماغية.تشمل الأعراض الشائعة لمرض بهجت تقرحات مؤلمة في الفم والأعضاء التناسلية، وطفح جلدي، وتورم المفاصل، والتهاب العين. ومع ذلك، فإن المرض يسبب أيضًا أعراضًا أكثر خطورة، مثل فقدان البصر، وجلطات الدم، ومشاكل معوية، والتهاب الدماغ والحبل الشوكي.

يعتمد العلاج على شدة المرض وإصابة أعضاء الجسم في الحالات الخفيفة، يمكن استخدام أدوية تحتوى على مادة الكورتيكوستيرويدات الموضعية على المناطق المصابة، بالنسبة للأمراض الأكثر خطورة، يمكن دمج الكورتيكوستيرويدات عن طريق الفم مع الأدوية التي تثبط جهاز المناعة.

طرق العلاج

مرض بهجت هو مرض مزمن مع فترات من الانتكاس لدى بعض المرضى، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى رعاية طبية مستمرة.



تؤثر متلازمة بهجت بشكل رئيسي على الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر، ولكن يمكن أن تحدث المتلازمة لدى الأفراد من جميع الأعمار، في حين أن مرض بهجت يصيب الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن المرض عادة ما يكون أكثر حدة عند الذكور.