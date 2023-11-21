استشاري في أمراض القلب: خلط مشروبات الطاقة مع القهوة المقطرة يسبب الخفقان وارتفاع ضغط الدم ونوبات قلبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حذر استشاري أمراض القلب الدكتور “خالد النمر” من خلط مشروبات الطاقة مع القهوة المقطرة.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، ” انتشرت هَبّة حديثة بين الشباب خلط مشروبات الطاقة (مثل الريدبول وغيره) مع القهوة المقطرة، وذلك للتركيز وتحسين المزاج، والحقيقة أنها مضرة صحياً لأنها من مسببات الخفقان وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية فيمن هم عرضة لذلك لأن كليهما يحتوي على الكافيين بتركيز عالي”.