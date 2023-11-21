شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخس وتعلى معدل الحرق فى جسمك.. استشارى تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثير من الناس إلى زيادة معدل حرق الدهون فى الجسم لإنقاص الوزن الزائد، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق زيادة معدل حرق الدهون فى الجسم.



أكد الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، لـ"الخليج 365"، أن معدل حرق الدهون هو كمية الطاقة التى يستهلكها الجسم ليحافظ على أداء وظائفه ويدعم باقى أنشطة الجسم، موضحا أن هناك 4 أنواع لمعدل حرق الدهون فى الجسم، مضيفا أن النوع الأول هو معدل الحرق الأساسى bmr وهى كمية الطاقة التى يستهلكها الجسم فى حالة الراحة التامة أثناء النوم.

وتابع قائلا إن معدل الحرق الأساسى يمثل 70% من معدل الحرق الكلى للجسم، ويتأثر بالوزن والطول والعادات اليومية مثل شرب الماء وقلة النوم.



وأوضح أنه لزيادة معدل حرق الدهون الأساسى يجب شرب الماء بكميات كافية والنوم جيدا وتقوية كتلة العضلات بجانب علاج المشاكل الصحية الأساسية.



وأشار إلى أن الجزء الثانى من معدل الحرق هو الطاقة التى يستهلكها الجسم أثناء ممارسة الرياضة، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية توصى بممارسة الرياضة لمدة 150 - 300 دقيقة فى الأسبوع ومنها تمارين تقوية العضلات.



وأضاف أن معدل حرق التمرين يمثل 5% فقط من معدل الحرق الكلى للجسم.



وعن الجزء الثالث من معدل الحرق قال الدكتور كريم جمال إنه الطاقة التى يستهلكها الجسم لممارسة الأنشطة اليومية وهذا يمثل 15% من معدل الحرق الكلى.



ونصح لزيادة هذا الجزء من معدل الحرق بضرورة المشى 10 آلاف خطوة يوميا مع المشى السريع وزيادة النشاط البدني من خلال أعمال التنظيف المنزلية.



وعن المعدل الرابع لحرق الدهون قال الدكتور كريم جمال إنه اختيار الطعام الذى يرفع معدل الحرق، ومن العناصر الغذائية التى ترفع معدل حرق الدهون البروتين، لذا يجب الاعتماد على الطعام الغنى بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.