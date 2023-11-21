شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر ببرودة الجسم بشكل دائم؟ الأنيميا وانخفاض السكر أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير المنشور عبر موقع health أن الشعور المستمر ببرودة الجسم علامة على إصابة الجسم بمرض ما، لذا يجب البحث لمعرفة المرض الكامن وراء زيادة شعورك بالبرودة فى الجسم.

وأشار التقرير إلى أنه من الطبيعى أن تشعر بالبرد حال انخفاض درجات حرارة الجسم، لكن إذا كنت تشعر بهذا الإحساس بشكل دائم، فعليك التعرف على.. الأسباب الكامنة وراء الإحساس الدائم بالبرودة الأسباب الكامنة وراء الإحساس الدائم بالبرودة

- فقدان الشهية العصبى حالة تحدث للأشخاص الذين يحافظون على أوزانهم، وبالتالى لا يتناولون الطعام فى الطقس البارد الذى يمدهم بالطاقة ويساعدهم فى الشعور بالدفء، وبالتالى يشعرون بشكل دائم ببرودة الطقس.

- مرض السكر

نقص السكر فى الدم من أسباب الشعور ببرودة الجسم، وهذا الأمر يحدث عندما لا يتناول مرضى السكر الطعام الصحى، أو زيادة نسبة الأنسولين فى الدم، لذا يجب الذهاب للطبيب لتنظيم نسبة السكر فى الدم، ووضع نظام غذائى صحى.

- الجفاف

فى الكثير من الأحيان يصبح عدم تناولك للماء السبب فى تعرضك لبرودة الجسم، والسبب يرجع إلى أن الماء يعمل على تنظيم حرارة الجسم، وعند نقصان نسبتها تزداد فرص الإصابة بالجفاف الذى يشعرك ببرودة، لذا عليك تناول كميات وفيرة من الماء.

- قصور الغدة الدرقية

يعتبر الشعور ببرودة الجسم بشكل دائم دليل على الإصابة بقصور الغدة الدرقية، أى إفراز مستويات قليلة من هرمون الغدة الدرقية بالجسم، والحل تنظيم نسبتها عن طريق أخذ الأدوية التعويضية للهرمون بالجرعات التي يحددها طبيب الغدد.