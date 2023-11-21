بيروت - نادين محمد - الحروق من أكثر الحوادث الشائعة التي قد نتعرض لها خلال ممارستنا الأنشطة المختلفة في أيامنا العادية، والمهم في الأمر أنه يمكنك علاج معظم حروق الدرجة الأولى وحروق الدرجة الثانية التي يقل قطرها عن 3 بوصات في المنزل باستخدام عدد من العلاجات المنزلية، بينما الحروق ذات الدرجة العالية تحتاج إلى علاج من قبل الطبيب.

وفي "الجميلة" إليكِ أفضل العلاجات المنزلية للحروق والأخطاء الشائعة في علاجها.

أفضل العلاجات المنزلية للحروق

(مصدر الصورة freepik)

تستغرق الحروق الخفيفة عادةً حوالي أسبوع أو أسبوعين للشفاء تمامًا ولا تسبب ندبات عادةً، والهدف من علاج الحروق هو تقليل الألم ومنع الالتهابات وشفاء الجلد بشكل أسرع:

الماء البارد

(مصدر الصورة freepik)

أول شيء يجب عليك فعله عندما تصابي بحرق بسيط هو وضع ماء بارد (ليس مثلجاً) على منطقة الحرق لمدة 20 دقيقة تقريبًا، فقد يساعد ذلك في علاج الحروق.

كمادات باردة

تساعد الكمادات الباردة أو قطعة القماش المبللة النظيفة على منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، ويمكنك تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاولي ألا تستخدم الكمادات الباردة بشكل مفرط لأنها قد تهيج الحرق بشكل أكبر.

مراهم المضادات الحيوية

تساعد مراهم وكريمات المضادات الحيوية على الوقاية من العدوى، فقط ضعي مرهمًا مضادًا للبكتيريا على الحرق وقم بتغطيته بطبقة لاصقة أو ضمادة أو قطعة قماش معقمة وغير رقيقة.

الصبار

الصورة من FREEPIK

غالبًا ما يوصف الصبار بأنه "نبات الحروق"، وتُظهر الدراسات أدلة على أن الصبار فعال في شفاء الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، كما أن الصبار مضاد للالتهابات، ويعزز الدورة الدموية، ويمنع نمو البكتيريا.

ضعي طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من ورقة نبات الصبار مباشرة على المنطقة المصابة، وإذا قمت بشراء الصبار من أحد المتاجر، فتأكدي من احتوائه على نسبة عالية من الصبار، ولتجنب المنتجات التي تحتوي على إضافات، وخاصة الملونات والعطور.

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العسل

الصورة من FREEPIK

بصرف النظر عن مذاقه اللذيذ، قد يساعد العسل في شفاء الحروق البسيطة عند استخدامه موضعيًا، حيث إن العسل مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا والفطريات بشكل طبيعي.

التقليل من التعرض لأشعة الشمس

ابذلي قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة، وسيكون الجلد المحروق حساسًا جدًا لأشعة الشمس.

لا تفرقعي البثور

بقدر ما قد يكون الأمر مغريًا، اتركي بثورك وشأنها، إذ يمكن أن يؤدي انفجار البثرة بنفسك إلى الإصابة بالعدوى، وإذا كنت قلقة بشأن البثور التي تكونت بسبب الحرق، قومي بزيارة اختصاصي طبي.

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العلاجات التي يجب الابتعاد عنها

تنتشر العلاجات المنزلية الغريبة وحكايات الزوجات القدامى لعلاج الحروق على نطاق واسع، ولكن ليس كل ما تطلبه منك جدتك أن تفعله يكون مفيدًا لك، لذا يجب تجنب علاجات الحروق المنزلية الشائعة التالية:

الزبدة

الصورة من FREEPIK

لا تستخدم الزبدة على الحروق، فلا يوجد أي دليل يدعم فعالية الزبدة كعلاج للحروق، علاوة على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم حالة الحروق لديك، حيث تحتفظ الزبدة بالحرارة وقد تحتوي أيضًا على بكتيريا ضارة يمكن أن تصيب الجلد المحروق.



الزيوت

خلافا للاعتقاد الشائع، زيت جوز الهند لا يشفي كل شيء، لنفس السبب الذي يمنعك من وضع الزبدة على حروقك، فإن الزيوت، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيوت الطبخ، تحتفظ بالحرارة ويمكن أن تتسبب في استمرار حرق الجلد.

ويقال إن زيت اللافندر يساعد في شفاء الحروق، ولكن هناك القليل من الأدلة المنشورة لدعم هذا الادعاء، على سبيل المثال، لم تظهر الدراسات التي أجريت على الفئران أي فائدة من استخدام زيت اللافندر لشفاء الحروق.

بياض البيض

الصورة من FREEPIK

حكاية شعبية أخرى هي أن بياض البيض غير المطبوخ يحمل خطر العدوى البكتيرية ويجب عدم وضعه على الحروق، بل يمكن أن يسبب البيض أيضًا رد فعل تحسسي.

معجون الأسنان

لا تضع معجون الأسنان على الحرق أبدًا، وهذه حكاية شعبية أخرى ليس لها أي دليل يدعمها، إذ يمكن لمعجون الأسنان أن يهيج الحرق ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للعدوى، بالإضافة إلى أنه ليس معقم.

الثلج

يمكن أن يؤدي الثلج والماء البارد جدًا إلى تهيج منطقة الحرق بشكل أكبر، وقد يسبب الثلج حرقًا باردًا إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح.

المصدر: Healthline

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