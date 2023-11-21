شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عند إعطاء خوافض الحرارة للأطفال.. استشارى توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة يارا نبيل، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الفيوم العام، إنه مع دخول فصل الشتاء تنشط العدوى الفيروسية خاصة التنفسية ويصاحبها ارتفاع فى درجة حرارة الجسم (السخونية) أو الحمى.
وقدمت الدكتورة يارا استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بعض النصائح قبل تناول خافضات الحرارة أو إعطائه للطفل.
تجنب الأدوية التى تحتوى على مادة الديكلوفين لتأثيرها المباشر على الكلى، خاصة لو كانت الجرعات التى نعطيها للطفل أكثر من الجرعة العلاجية المحددة.
مادة الباراسيتامول هو خافض حرارة آمن يمكن إعطاؤه لطفلك حتى لو احتاجنا تكرار الجرعات.
لا تعطى خوافض الحرارة على معدة فارغة، لأنها من الممكن أن تتفاعل مع حمض المعدة، وقد تسبب حدوث نزيف.
عدم الاستعجال بتناول المضاد الحيوى لأن أغلب الحالات تكون فيروسية والمضاد الحيوى لن يعمل عليها.
خامسا..
ارتفاع درجة حرارة الجسم وسيلة مناعية مهمة لمحاربة الميكروب، حيث إن الجهاز المناعى يعمل على محاربة الفيروس من خلال رفع درجة حرارة الجسم.
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