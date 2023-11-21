فوائد النوم الجيد.. 13 نصيحة لزيادة ساعات ونوعية نومك

القاهرة - سامية سيد - النوم الجيد أفضل طريقة لتعزيز صحتك وجهازك المناعى وحالتك المزاجية علاوة على زيادة الإنتاجية، وبحسب الخبراء يجب على الشخص أن ينام نحو 8 إلى 10 ساعات فى اليوم، للحصول على نوم مناسب وروتين صحى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد النوم الصحى، ونصائح لزيادة ساعات ونوعية نومك، بحسب موقع drlo.فوائد النوم الصحى.. ​النوم يقوى قلبك

إذا لم يحصل الشخص على نوم مناسب، فقد يؤدى ذلك إلى مشاكل فى القلب مثل الأزمة القلبية أو ارتفاع ضغط الدم، قلة النوم تسبب فى إطلاق جسمك لهرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول، ما قد يحفز قلبك على العمل بجدية أكبر، كما هو الحال بالنسبة لجهاز المناعة، يحتاج قلبك أيضًا إلى الراحة حتى يتمكن من العمل بشكل قوى.

مفيد لتعزيز جهاز المناعة

عندما يحصل الشخص على النوم المناسب الذى يحتاجه، تحصل البروتينات والخلايا المناعية على الراحة التى تحتاجها لمحاربة الأمراض مثل الأنفلونزا أو البرد، ووفقا للنظرية التى قدمها الأطباء، والتى تنص على أن "النوم المناسب من شأنه أيضا أن يجعل اللقاحات أكثر فعالية".