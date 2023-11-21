شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش قلق.. انتفاخ البطن قد يكون طبيعيا وعلامة على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم الكثير من الأشخاص بالحصول على جسم مثالى ورياضى والتخلص من أى انتفاخ فى البطن، لكن هل تعلم أن البطن المنتفخة لا تدل دائما على سوء حالتك الصحية؟ وفقا لموقع thehealthsite فإن انتفاخ البطن قد يكون أمرا طبيعيا لبعض الحالات، مثل تناول بعض الأطعمة كالخضراوات الصليبية أبرزها القرنبيط والكرنب، ويمكن أن يحدث عندما تكون البطن ممتلئة بالطعام بعد وجبة الغداء، ويمكن أن يحدث أيضًا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبى، أو غيرها من حالات التهابات الأمعاء، كما تعانى النساء خلال فترة الدورة الشهرية من انتفاخ يحدث فى البطن، ليس له علاقة بالسمنة أو زيادة الوزن.

ووفقا للتقرير فإذا كنت تعتقد أن الحصول على بطن مسطحة دون أى انتفاخات أمر طبيعى، فأنت مخطئ، فمن المستحيل من الناحية الفسيولوجية أن يكون لديك بطن مسطح، على الرغم من أنه يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي جيد في تحقيق مظهر مشدود وعضلات للبطن، لكن الأمر لن يبقى هكذا إلى الأبد، فالجسم يتغير مع تقدم العمر والوقت، وخاصة بالنسبة للنساء، فقد تفقد عضلات البطن بسبب المرض أو سوء التغذية أو قد يزيد وزنك بسبب الحمل أو الجراحة أو الأدوية، قد تفقد أو يزيد وزنك أثناء انقطاع الطمث أو قد يتغير جسمك بسبب التوتر والعوامل البيئية.