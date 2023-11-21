شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش قلق.. انتفاخ البطن قد يكون طبيعيا وعلامة على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للتقرير فإذا كنت تعتقد أن الحصول على بطن مسطحة دون أى انتفاخات أمر طبيعى، فأنت مخطئ، فمن المستحيل من الناحية الفسيولوجية أن يكون لديك بطن مسطح، على الرغم من أنه يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي جيد في تحقيق مظهر مشدود وعضلات للبطن، لكن الأمر لن يبقى هكذا إلى الأبد، فالجسم يتغير مع تقدم العمر والوقت، وخاصة بالنسبة للنساء، فقد تفقد عضلات البطن بسبب المرض أو سوء التغذية أو قد يزيد وزنك بسبب الحمل أو الجراحة أو الأدوية، قد تفقد أو يزيد وزنك أثناء انقطاع الطمث أو قد يتغير جسمك بسبب التوتر والعوامل البيئية.
الانتفاخات أمر طبيعى
انتفاخ البطن ليس دائما علامة سيئة، فقد يشير ذلك إلى أن جسمك وجهازك الهضمى يقومان بالأعمال اليومية، كما ذكرنا هناك بعض الأطعمة، على سبيل المثال الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والكرنب تخلق المزيد من الغازات، ما قد يؤدى إلى انتفاخ بطنك مثل البالون، كما أن تناول المزيد من الأطعمة مثل البصل النيئ والموز غيرالناضج يسبب أيضًا الغازات، لأن الميكروبات الموجودة في أمعائنا تخمر الألياف الموجودة في الأطعمة، وهذا أيضًا علامة على صحة الأمعاء الجيدة وصحة القولون، وهو منشط جيد لحركة الأمعاء، ويمكن أن يساعد أيضًا فى الوقاية من سرطان القولون.
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