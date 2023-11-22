شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الملتحمة فى 7 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الملتحمة أو العين الوردية هو احمرار فى العين نتيجة حساسية أو عدوى، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض وأسباب وطرق الوقاية من التهاب الملتحمة، بحسب موقع medant.

ما التهاب الملتحمة؟ يُطلق عليه أيضًا "العين الوردية" أو "التهاب العيون"، وهو نسيج رقيق يغطى مقلة العين وداخل الجفن قد تنتفخ الملتحمة بسبب حساسية أو تهيج أو عدوى، كما أن الأوعية الدموية الحمراء الصغيرة تجعلها تبدو وردية أو محمرة. ما أعراض التهاب الملتحمة؟ ما أعراض التهاب الملتحمة؟ غالبًا ما يؤثر التهاب الملتحمة الفيروسى على عين واحدة، مع عيون دامعة وإفرازات خفيفة، وفى الالتهابات البكتيرية تتأثر كلتا العينين ويكون الإفراز أكثر سمكًا ولونه أصفر مخضر، إذا كان الاحمرار ناتجًا عن حساسية، فستكون هناك حكة واحمرار، فى جميع الحالات، قد تشعر بحساسية للضوء أو تعانى من عدم وضوح الرؤية قليلاً.

كيف تصاب بالتهاب الملتحمة؟ مثل رد الفعل التحسسى، يمكن أن يكون التهاب الملتحمة ناتجًا عن أسباب مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو التلوث أو حتى كرد فعل لأنواع معينة من قطرات العين أو العدسات اللاصقة.

يمكن أن يكون سبب التهاب الملتحمة زيادة النشاط الفيروسي أو البكتيري في بيئتك، وهي ظاهرة شائعة خلال مواسم مثل الرياح الموسمية، وكلاهما معدٍ للغاية وينتشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر بإفرازات عين الشخص المصاب، يمكن أيضًا أن يحدث التهاب الملتحمة نتيجة للمهيجات الكيميائية.

من الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الملتحمة؟

كل الأشخاص عرضة للإصابة بالتهاب الملتحمة، لأنه يشبه نزلات البرد، ولكن الأطفال أكثر عرضة للإصابة به لأنهم فى المدرسة، يكونون على اتصال وثيق مع العديد من الأشخاص الآخرين.

كم من الوقت يستمر التهاب الملتحمة؟ يتراوح بين 4 إلى 15 يومًا، اعتمادًا على شدة العدوى الفيروسية/البكتيرية ومدى سرعة بدء العلاج الطبي. كيف يتم علاج التهاب الملتحمة؟ كيف يتم علاج التهاب الملتحمة؟ سيقوم طبيبك بتحليل وتحديد مسار العلاج، عادةً ما تهدأ العدوى الفيروسية من تلقاء نفسها، أما بالنسبة للعدوى البكتيرية، فقد يتم إعطاؤك قطرات مضاد حيوي للعين. ما طرق الوقاية من التهاب الملتحمة؟ - اغسل يديك بالصابون بشكل متكرر ما طرق الوقاية من التهاب الملتحمة؟ - اغسل يديك بالصابون بشكل متكرر

- اغسل عينيك عدة مرات في اليوم، خاصة إذا كان هناك أي إفرازات

- لا تفرك عينك المصابة، إذا كان لديك الحكة، استخدم كمادات دافئة أو باردة لتوفير الراحة

- ابق مناشفك وملابسك منفصلة عن الآخرين

- لا تشاركي مكياج العيون

- لا ترتدي العدسات اللاصقة

- تجنب إجهاد عينيك من خلال ألعاب الفيديو وما إلى ذلك

- قطرات العين المرطبة أو "الدموع الاصطناعية" للحصول على راحة مؤقتة