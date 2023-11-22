شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فحوصات لاكتشاف التهاب الكلى.. أبرزها تحليل البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحويضة والكلى هو عدوى فى الكلى تسببها بكتيريا من المسالك البولية، وتشمل الأعراض الحمى وآلام الظهر وكثرة التبول، وتشخيص التهاب الكلى فى الوقت المناسب من خلال التحاليل والأشعة أمر ضرورى لعلاجه وتجنب المضاعفات، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 فحوصات لاكتشاف التهاب الكلى، بحسب موقع drlo.

5 فحوصات لتشخيص التهاب الكلىالتشخيص الفوري والدقيق لالتهاب الحويضة والكلية أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال والوقاية من المضاعفات. 5 فحوصات لتشخيص التهاب الكلىالتشخيص الفوري والدقيق لالتهاب الحويضة والكلية أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال والوقاية من المضاعفات.

وفيما يلى قائمة بالاختبارات التشخيصية الشائعة لتشخيص التهاب الحويضة والكلية..

1. تحليل البول

يشير لون البول ووضوحه ورائحته إلى وجود عدوى محتملة فى الكلى.

فحص البكتيريا وخلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والمكونات الخلوية في البول.

يحدد البكتيريا المحددة المسببة للعدوى ويحدد مدى قابليتها للمضادات الحيوية في تشخيص التهاب الحويضة والكلية.

2. تحليل صورة الدم الكاملة (CBC)

يقيس عدد خلايا الدم الحمراء، ما يشير إلى احتمال الإصابة بفقر الدم أو خلل في الكلى.

يكتشف مستويات مرتفعة من خلايا الدم البيضاء، مما يشير إلى وجود عدوى مستمرة.

يقيم مستويات الصفائح الدموية، والتي يمكن أن تتأثر في حالات العدوى الشديدة أو المضاعفات.

3. مزرعة البول

يحدد البكتيريا المحددة المسببة للعدوى.

تحديد المضادات الحيوية الأكثر فعالية لعلاج تشخيص التهاب الحويضة والكلية.

تحدد مزرعة البول العدوى البكتيرية عن طريق زراعة عينة بول، وتقدم النتائج خلال 24-48 ساعة لتحديد البكتيريا المحددة المسببة للعدوى. 4. مزرعة الدميكتشف وجود البكتيريا في مجرى الدم، مما يشير إلى وجود عدوى جهازية. 4. مزرعة الدميكتشف وجود البكتيريا في مجرى الدم، مما يشير إلى وجود عدوى جهازية.

يساعد على تحديد نوع معين من البكتيريا المسببة للعدوى.

يوجه اختيار المضادات الحيوية المناسبة للعلاج الفعال. 5. أشعة الحويضة الوريديةيتضمن تصوير الحويضة الوريدية حقن صبغة تباين في الوريد لتصوير المسالك البولية. 5. أشعة الحويضة الوريديةيتضمن تصوير الحويضة الوريدية حقن صبغة تباين في الوريد لتصوير المسالك البولية.

يتم التقاط الأشعة السينية على فترات مختلفة لالتقاط حركة الصبغة عبر الكلى والحالب والمثانة.

يساعد هذا الاختبار في تحديد حصوات الكلى أو الانسدادات أو الأورام أو غيرها من التشوهات الهيكلية في الجهاز البولي.