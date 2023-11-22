شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ ممارسة الرياضة على جهازك المناعى خلال تقلبات الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير المنشور عبر موقعى "health" و"eatingwell" أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل دائم له دور كبير فى تقوية الجهاز المناعى والحماية من الأمراض، كما أنها تدعم الصحة العامة.

وأضاف التقرير أن الرياضة لها دور كبير فى التحكم ببعض المشاعر السلبية، كالتوتر والقلق، وتساعد فى علاج الاكتئاب، وأثبتت العديد من الراسات أنها تساهم فى تقوية جهازك المناعى، لكن من الضرورى تناول الأطعمة الصحية والاهتمام بالتغذية الجيد الغنية بالعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة المناعة.



كيف تعزز التمارين الرياضية جهازك المناعى؟ أكدت التقارير أن ممارسة التمارين الرياضية، تساهم بشكل كبير فى تحسين صحتك العقلية، بالإضافة إلى تقوية الجهاز المناعى، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، والحماية من الالتهابات.

وأوضح التقرير أن القيام بالتمرين الحاد مثل المشى لمدة تقل عن الساعة بقليل من الأمور الجيدة، التى تساهم بشكل كبير فى تقوية وتنشيط الجهاز المناعى، حيث تقوم خلايا الجسم بقتل الفيروسات عند القيام بممارسة التمارين الرياضية، وقتل البكتيريا الضارة بالجسم.



كما أشار التقرير إلى أن ممارسة الرياضة تزيد من تدفق الدم وتنشيط خلال الجسم، فعند ممارسة التمارين الرياضية تقوم عضلاتك بالانقباض، كما أنها تزيد من تدفق الدورة الدموية للخلايا المناعية بالجسم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى تجديد خلايا الجسم.



وأضاف التقرير أن هناك بعض الدراسات الطبية التى أكدت أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية لمدة خمسة أيام أو أكثر فى الأسبوع قلت لديهم فرص الإصابة بالالتهابات، خاصة التهابات الجهاز التنفسى العلوى بنسبة تصل إلى 40%، وذلك على مدار أسبوعين من ممارسة الرياضة.