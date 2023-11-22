قادرة على اختراق حاجز الدم في الدماغ.. “بقايا” القهوة تعالج “الزهايمر”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة حديثة أن بقايا القهوة “التفل”، يمكن استخدامها في إنتاج علاج جديد لمرض الزهايمر ومرضى باركنسون، كونها قادرة على اختراق حاجز الدم في الدماغ والتأثير فيه.

وأوضح الباحثون أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين، والتي يمكن استخلاصها من القهوة المطحونة، تتمتع بالقدرة على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى.

وذهب الباحثون إلى أن المركب الجديد منع أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض الزهايمر من دون آثار جانبية كبيرة، موضحين أنه يتم تصنيعه عن طريق طهي عينات القهوة المطحونة عند حرارة 200 درجة مئوية لمدة أربع ساعات لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ بجامعة تكساس الأمريكية جيوتيش كومار بحسب “ذا صن” البريطانية، إن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين ” CACQDs” لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية.