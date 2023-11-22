شكرا لقرائتكم خبر عن خاص بالرجيم.. إزاى تأكل مكرونة بشاميل وحمام محمر فى الدايت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية - قصر العينى، أن هناك مصطلحات خاطئة ترتبط بالأنظمة الغذائية الخاصة بفقدان الوزن، وهو مصطلح اليوم الفرى وهو تناول ما يحلو للشخص من أطعمة غير مقيدة بنظامه الغذائي الصحى المعروف باسم الدايت.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن اليوم الفرى هو معتقد خاطئ فلا يمكن للشخص الملتزم بنظام غذائى صحى طوال الأسبوع تناول ما يحلو له خلال يوم كامل لأنه يتم حساب السعرات الحرارية التي يجب أن يحصل عليها جسمه طوال الأسبوع وعمل جدول غذائى خاص به اعتمادا على مدى ممارسته للرياضة والطول والوزن.

وأضافت أنه لا يسمح للشخص تناول كل الأطعمة التي يشتهيها خلال يوم كامل، فيمكن أن يسبب تناول وجبة واحدة خلال يومه إلى حصول جسمه من 500 إلى 1000 سعر حرارى وهو ما يخل بفكرة تقييد السعرات الحرارية من خلال نظام غذائى صحى لفقدان الوزن.

ولكن خلال يوم في الأسبوع يمكن تناول وجبة فرى واحدة فقط منها المقليات المجهزة بالمنزل بحد أقصى مرة واحدة في الأسبوع، وليست السريعة المعدة بالمطاعم حيث تتعرض لدرجات حرارة عالية للغاية أثناء طهيها وتنتج عنها مواد مهدرجة ترتبط بمواد مسرطنة، أيضا يمنع شرب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر ومشروبات صحية مثل الكركديه والليمون بالنعناع.

أيضا من الأكلات المسموح تناولها في وجبة الفرى منها الفراخ المحمرة والحمام والمحشى والباشميل بجميع أنواعه لكن بكميات محدودة، ويمكن تناول الحلويات أيضا ولكن ليس بكميات كبيرة ولا قبل الوجبة الأساسية، لأن تناول الكثير من الحلويات قبل الطعام ترفع سكر الدم، ويقوم الجسم بأخذ كل السكر الداخل للجسم ويحوله لدهون ولا يستطيع الجسم حرقه، بالإضافة إلى أن الحلويات تعطى الجسم الكثير من السعرات الحرارية، لكن يمكن تناول الحلويات بعد الوجبة بساعة حتى لا يرتفع سكر الدم بصورة عالية وكبيرة.