أسباب الأكزيما وأعراضها 

بيروت - نادين محمد - الأكزيما هو اسم لمجموعة من الأمراض الجلدية الالتهابية التي تسبب الحكة وجفاف الجلد والطفح الجلدي والبقع المتقشرة والبثور والتهابات الجلد.

هناك سبعة أنواع مختلفة من الأكزيما: التهاب الجلد التأتبي، والتهاب الجلد التماسي، وأكزيما خلل التعرق، والأكزيما العددية، والتهاب الجلد الدهني، والتهاب الجلد الركودي.

بالنسبة للبشرة الفاتحة، يمكن أن تظهر الأكزيما على شكل جلد أحمر ملتهب. بالنسبة لدرجات البشرة الداكنة، يمكن أن تظهر الأكزيما باللون البني أو الأرجواني أو الرمادي. حكة الجلد هي أكثر أعراض الأكزيما شيوعًا.

يمكن أن تظهر الأكزيما أثناء مرحلة الطفولة أو المراهقة أو البلوغ، وتتراوح من خفيفة إلى شديدة.قد يعاني الأطفال حديثي الولادة من الأكزيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى بعد الولادة.

تظهر الإكزيما على الأطفال في شكل بقع على الجلد شديدة الجفاف؛ حكة في الجلد وقد تؤدي إلى ظهور بثور والتهابات جلدية بسبب الخدش المفرط. يعاني البالغون أيضًا من الأكزيما، في عمر بين العشرينات وحتى 50 عامًا.

الحكة هي أبرز أعراض الإكزيما- المصدر freepik



ما هي أسباب الأكزيما؟



لا يوجد سبب "رئيسي" للإكزيما. هناك سبعة أنواع من الأكزيما ولكل منها سبب واحد على الأقل، إن لم يكن أكثر. بعض الأسباب الأكثر شيوعًا هي الوراثة، والتعرض لبعض المحفزات البيئية والإجهاد.

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فرط نشاط الجهاز المناعي:

التهاب الجلد التأتبي، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الأكزيما، ينتج عن فرط نشاط الجهاز المناعي الذي يتسبب في جفاف حاجز الجلد والحكة.



الوراثة:

هناك أيضًا مكون وراثي محتمل للإكزيما يتضمن بروتينًا يسمى "فيلاجرين" يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتكِ؛ يمكن أن يؤدي نقص الفيلاجرين إلى جفاف الجلد وحكة. إذا كان لديك أحد أفراد العائلة مصابًا بالتهاب الجلد التأتبي وبعض أنواع الأكزيما الأخرى، فقد تكوني في خطر متزايد.

البيئة:

إلى جانب وجود تاريخ عائلي للإصابة بالإكزيما، فإن العديد من الأدوات المنزلية الشائعة تعد أيضًا مهيجات بيئية محتملة ويمكن أن تسبب تفاعلات حساسية تؤدي إلى ظهور الأكزيما.

الوراثة عامل مؤثر في الإكزيما - المصدر freepik

قد تشمل المحفزات الشائعة للأكزيما ما يلي:

التعرض لفترات طويلة للهواء الجاف أو الحرارة الشديدة أو البرودة.

بعض أنواع الصابون، والشامبوهات ، ومنتجات الاستحمام الفقاعية، وغسول الجسم، ومنظفات الوجه.

منظفات الغسيل ومنعمات الأقمشة مع المضافات الكيميائية.

بعض الأقمشة مثل الصوف أو البوليستر في الملابس والأغطية.

منظفات ومطهرات الأسطح.

السوائل الطبيعية مثل عصير الفواكه والخضروات واللحوم.

العطور في الشموع.

المعادن، وخاصة النيكل، المستخدمة في المجوهرات أو الأواني.

مادة الفورمالديهايد، والتي توجد في المطهرات المنزلية، وبعض اللقاحات، والمواد اللاصقة والمواد اللاصقة.

أيزوثيازولينون، وهو مضاد للبكتيريا موجود في منتجات العناية الشخصية مثل مناديل الأطفال المبللة.

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ما هي أعراض الأكزيما؟



الأكزيما وأعراضها تختلف من شخص لآخر. سيؤثر روتين العناية بالبشرة لكل فرد أيضًا على المناطق المصابة من الجلد بشكل مختلف. قد لا تبدو الأكزيما لديكِ بنفس الشكل الذي تظهر عليه عند شخص آخر.

تتضمن الأكزيما دائمًا حكة في الجلد. يمكن أن تتراوح الحكة من خفيفة إلى معتدلة. في بعض الأحيان تصبح الحكة سيئة للغاية لدرجة أن الناس يخدشون الجلد حتى تنزف.

غالبًا ما تشمل أعراض الأكزيما ما يلي:

حكة

الجفاف، والبشرة الحساسة

جلد ملتهب وتغيرات في اللون

جلد خشن أو جلدي أو متقشر، يظهر على شكل بقع متقشرة

مناطق تورم

قد تكون لديك جميع أعراض الأكزيما هذه أو القليل منها فقط. قد تكون لديك بعض النوبات أو قد تختفي الأعراض تمامًا.

المصادر:

health direct

national eczema