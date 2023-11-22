شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تصيب الجهاز التنفسى بسبب تغيرات الطقس أبرزها الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أميمة أبراهيم، استشارى الصدر فى كلية الطب جامعة المنصورة، أن هناك أنواع عديدة من الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى، سواء كان الجهاز التنفسى العلوى أو السفلى، وتزداد فرص الإصابة بها مع تغير فصول السنة، وأيضا برودة الطقس.

وأضافت أن التهاب الشعب الهوائية يعد من الأمراض التى تصيب الجهاز التنفسى السفلى، ويتعرض الشخص للإصابة بها نتيجة لعدوى فيروسية فى الرئة، ويجب علاج التهاب الشعب الهوائية على الفور تجنبا للإصابة بالتهاب رئوى.



التهاب الشعب الهوائية التهاب الشعب الهوائية وأوضحت أن أعراض الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية تشمل ألما شديدا فى الصدر، والسعال الشديد، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة الجسم، ولعلاج التهاب الشعب الهوائية يصف الطبيب الإكثار من تناول السوائل الدافئة كالينسون والبابونج، بالإضافة إلى تناول الأدوية مضادة للفيروسات، مع الراحة التامة.

الربو

كما أشارت استشارى الصدر إلى أن الربو يعد أيضا من أمراض الجهاز التنفسي، وتشمل أعراضه عدم القدرة على التنفس، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى، ويحدث نتيجة لعوامل كثيرة أبرزها التدخين واضطرابات هرمونية، وأيضا العامل الوراثى له دور كبير فى زيادة فرص الإصابة، وللتقليل من فرص التعرض لنوبات الربو، عليك اتباع نظام غذائى صحى، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن الأتربة والغبار، بالإضافة إلى أخذ بعض العلاجات التى توصف من قبل الطبيب مثل بخاخات فتح الصدر، وتناول السوائل الدافئة بكثرة.

وأوضحت استشارى الصدر أن التهاب الجيوب الأنفية من أمراض الجهاز التنفسى العلوى، وتعتمد أعراضه على العطس المستمر، والصداع الشديد، وزيادة مخاط الأنف، بالإضافة إلى صعوبة التنفس بشكل طبيعى، والصداع الشديد، ويعتمد العلاج على استخدام بخاخات خاصة بالأنف، والإكثار من تناول المشروبات الدافئة، كميات كبيرة من الماء، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين سى، والراحة.