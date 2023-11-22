شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من الأمراض.. تلبس إيه فى الطقس البارد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأرصاد الجوية، اليوم، من تخفيف الملابس، وناشدت الجميع بشكل عام، والصغار وكبار السن بشكل خاص، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة الشتوية نسبيا لبرودة الطقس، ووفقا لهذا أوضح الدكتور ماهر الجارحى استشارى الصدر والباطنة، نائب رئيس مستشفى الحميات بإمبابة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لابد من الاهتمام بالمتابعة اليومية فى هذا الطقس المتقلب لبيان الأرصاد، والبدء - وفقا لنصيحة الأرصاد - فى ارتداء الملابس الثقيلة نسبيا وذلك لبرودة الطقس المحتملة، والتى يمكن أن تزداد فى الأيام القليلة المقبلة تدريجيا، حتى نصل إلى الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة عند بدء فصل الشتاء فعليا.

ومن جانبه ناشد الدكتور ماهر بضرورة زيادة عدد قطع الملابس التى يرتديها الجميع، محذرا من التخفيف المتعمد فى الملابس، فهو يحد من قوة الجسم لمواجهة الفيروسات والنوبات البردية، لذا نصح بالآتى..

الأطفال يجب ارتداء قطعتين قطنيتين بأكمام كاملة، ثم قطعة شتوية ثقيلة، وعند الخروج من المنزل للمدرسة أو ليلا يجب زيادة قطعة شتوية أو جاكيت للتدفئة.

كبار السن نظرا لشعورهم السريع بالبرودة يمكن ارتداء قطعتين قطنيتين، وأخرى شتوية ثقيلة، وفى الخروج زيادة قطعة شتوية.

الشباب والرجال أصحاب المناعة العالية وأثناء العمل يفضل قطعة واحدة قطنية ثقيلة نسبيا وأخرى شتوية، وعند الخروج باكرا فى الصباح او فى الليل المتأخر، لابد من زيادة قطعة ثقيلة نسبيا.

المرأةقطعة ملابس قطنية وأخرى شتوية، وعند الخروج زيادة قطعة ثقيلة نسبيا.

وأوضح استشارى الباطنة أن الملابس تختلف نسبيا من طبيعة ودرجة حرارة مكان لآخر، فالمكوث فى الأماكن المفتوحة الصحراوية أو الزراعية، يختلف عن الأماكن المزدحمة، والتباين يستشعره الشخص وعلى أساسه يحدد ملابسه، وفى النهاية لابد من التدفئة الجيدة للوقاية من البرودة ونزلات البرد.