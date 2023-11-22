شكرا لقرائتكم خبر عن للحماية من الأمراض.. تلبس إيه فى الطقس البارد؟ والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه ناشد الدكتور ماهر بضرورة زيادة عدد قطع الملابس التى يرتديها الجميع، محذرا من التخفيف المتعمد فى الملابس، فهو يحد من قوة الجسم لمواجهة الفيروسات والنوبات البردية، لذا نصح بالآتى..
يجب ارتداء قطعتين قطنيتين بأكمام كاملة، ثم قطعة شتوية ثقيلة، وعند الخروج من المنزل للمدرسة أو ليلا يجب زيادة قطعة شتوية أو جاكيت للتدفئة.
نظرا لشعورهم السريع بالبرودة يمكن ارتداء قطعتين قطنيتين، وأخرى شتوية ثقيلة، وفى الخروج زيادة قطعة شتوية.
أصحاب المناعة العالية وأثناء العمل يفضل قطعة واحدة قطنية ثقيلة نسبيا وأخرى شتوية، وعند الخروج باكرا فى الصباح او فى الليل المتأخر، لابد من زيادة قطعة ثقيلة نسبيا.
المرأةقطعة ملابس قطنية وأخرى شتوية، وعند الخروج زيادة قطعة ثقيلة نسبيا.
وأوضح استشارى الباطنة أن الملابس تختلف نسبيا من طبيعة ودرجة حرارة مكان لآخر، فالمكوث فى الأماكن المفتوحة الصحراوية أو الزراعية، يختلف عن الأماكن المزدحمة، والتباين يستشعره الشخص وعلى أساسه يحدد ملابسه، وفى النهاية لابد من التدفئة الجيدة للوقاية من البرودة ونزلات البرد.
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