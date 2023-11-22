شكرا لقرائتكم خبر عن علاجك من الطبيعة.. أعشاب مضادة للشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة أمر طبيعى يحدث مع التقدم فى العمر، وعلى الرغم من أنه لا يمكن الهروب من تقدم العمر، إلا أن هناك بعض الأعشاب التى تبطئ من سرعة الشيخوخة.

ووفقا لموقعى healthsite وstylecraze فإن الأعشاب تعتبر آمنة عند استخدامها كأحد العلاجات المضادة للشيخوخة، حيث تحتوى على العديد من التركيبات الطبيعية المضادة للشيخوخة ومعروف باستخدام الأعشاب والمعادن التى تحافظ على صحة وجمال البشرة وتحسينها، وبسبب محتويات مضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات، والتى يمكن أن تمنع علامات الشيخوخة.

الكركم

الكركم أحد العلاجات الطبيعية المضادة للشيخوخة، فقط يمكنك إضافته إلى الحليب الفاتر أو الماء وشربه كل ليلة، ويمكن صنع ماسك ووضعه على الوجه أو تناول قطعة صغيرة من الكركم الخام كل صباح على معدة فارغة.

القرفة

القرفة لها فوائد مضادة للشيخوخة لأنها تمنع فقدان مرونة الجلد وتعزز من إنتاج الكولاجين، يمكن من خلال مزج مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل وصنع ماسك أن يحدث فرق في بشرتك.

أوراق الريحان

الريحان أحد الأعشاب الشهيرة التى تستخدم منذ قرون، ويمكن أن تفيد البشرة، اغلى بعض الماء فى وعاء واخلط فيه بعض أوراق الريحان، ثم ضعه فوق الوعاء حتى يختفى البخار، اغسل وجهك بالماء البارد وجففه.

عشبة الجينسينج

تحظى هذه العشبة الطبية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم لفوائدها المضادة للشيخوخة، حيث وجدت دراسة سابقة أن خليط الجنسينج يحمى البشرة من آثار الشيخوخة، فهو يحسن تخليق الكولاجين ومستويات الرطوبة في الجلد ويمنع تكوين التجاعيد.