شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. نصائح ذهبية للتخلص من الانتفاخات والغازات وآلام البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحوامل هن الأكثر عرضة خلال الحمل لتكون الغازات والشعور بآلام المعدة، فالحمل يغير من طبيعة هرمونات الجسم وحالته الصحية بالكامل، فتظهر أعراض مرضية ترتبط بالحمل بشكل وثيق، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع gidoctor.

الكثير من الممارسات الخاطئة قد تؤدى إلى إصابة الحامل بالكثير من الغازات، وتقلبات معوية، وانتفاخات شديدة، فبجانب آلام الحمل، تؤثر هذه الأعراض عليها وتجعلها أكثر تألما وانزعاجا.

وتابع التقرير موضحا أبرز الممارسات الخاطئة التى تمارسها بعض الحوامل وتزيد من الغازات والانتفاخ وألم البطن، ومنها تناول اللبان أو العلكة التى تزيد من الهواء فى المعدة، فضلا عن تناول الأطعمة غير الصحية أو التى تطلق الغازات كالكرنب والقرنبيط وغيرها، إضافة إلى عدم شرب كميات جيدة من المياه، يؤثر ذلك بالسلب على الهضم أيضا.

وتابع التقرير موضحا أهمية بعض طرق العلاج لهذا العرض المؤلم والمزعج، والتى منها أنه يجب عليها تناول طعام صحى خال من المشروبات الغازية والأطعمة المسببة للغازات كالبقوليات والفاصوليا والكرنب والجبن وغيرها، كذا الاهتمام بتقليل كمية الطعام فى الوجبة الواحدة لتسهيل عملية الهضم، وتقليل حدة الانتفاخات.

وتابع التقرير أن المشى والحركة المستمرة يساعدان بشكل كبير على التخلص من الغازات والانتفاخات والتقلصات، لأنهما يعززان من خروجها وتسهيل عملية الهضم فلا تعانى السيدة الحامل من اضطراب هصمى أو امساك.

شرب المياه أيضا أحد أهم النصائح التى يقدمها التقرير لتعزيز الهضم عند الحوامل، وتعزيز حركية المعدة وتركيب الجسم وتخيف آلام المعدة والبطن.